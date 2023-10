Romalderen setter sine spor på jordens stratosfære

Stratosfæren, en av de mest avsidesliggende delene av planeten, blir påvirket av menneskelige aktiviteter i verdensrommet. Forskere har oppdaget betydelige mengder metaller i aerosoler i atmosfæren, mest sannsynlig et resultat av det økende antallet romfartøyer og satellitter som blir skutt opp og returnert til jorden. Disse metallene endrer atmosfærisk kjemi, noe som kan ha potensielle implikasjoner for klimaet, ozonlaget og planetens beboelighet.

Teamet av forskere, inkludert Dan Cziczo og Dan Murphy, utførte forskning ved å bruke spesialiserte verktøy knyttet til forskningsfly. De fant mer enn 20 elementer, inkludert litium, aluminium, kobber og bly, i aerosolprøver som samsvarte med forholdene som ble brukt i romfartøyslegeringer. Massen av disse metallene fra romfartøyets gjeninntreden oversteg mengden funnet i naturlig kosmisk støv. I tillegg inneholdt nesten 10 % av store svovelsyrepartikler, som bidrar til å beskytte ozonlaget, aluminium og andre romfartøysmetaller.

Det er anslått at opptil 50,000 2030 flere satellitter kan nå bane innen XNUMX. Dette betyr at opptil halvparten av stratosfæriske svovelsyrepartikler kan inneholde metaller fra gjeninntrengning i løpet av de neste tiårene. De potensielle effektene på jordens atmosfære, ozonlaget og selve livet er fortsatt ikke fullt ut forstått.

Å studere stratosfæren er utfordrende fordi det er en uberørt og stabil region i atmosfæren, sjelden tilgang til av mennesker eller til og med flyreiser i høye høyder. Gjennom NASAs Airborne Science Program var imidlertid forskere i stand til å samle luftprøver fra en høyde på 11.8 miles (19 km) over bakken i Alaska. Instrumenter ble brukt for å sikre innsamling av de ferskeste og uforstyrrede luftprøvene.

Stratosfæren spiller en avgjørende rolle for å beskytte planeten og alt liv på den gjennom ozonlaget. Dette laget fungerer som et globalt skjold mot skadelig ultrafiolett stråling. De siste tiårene har det vært forsøk på å reparere og fylle på ozonlaget etter at det ble truet av klorfluorkarboner. Den økende tilstedeværelsen av metaller fra romfartøysoppskytinger og returer kan imidlertid by på nye utfordringer.

Rakettene som brukes til å sende satellitter og romfartøyer i bane, etterlater seg et spor av metaller som ligner på kjølvannet etter skip i havet. Disse metallene bidrar til dannelsen av aerosolpartikler i stratosfæren. Mens meteoritter har falt gjennom atmosfæren i evigheter, konkurrerer massen av metaller fra raketter med meteoritter. Virkningen av menneskelig okkupasjon og romfart på jordens atmosfære er en betydelig bekymring som krever ytterligere undersøkelser.

Å forstå endringene som skjer i stratosfæren er avgjørende for å beskytte planeten og sikre dens fortsatte beboelighet. Forskningen utført av Cziczo, Murphy og deres team kaster lys over den potensielle innvirkningen av menneskelige aktiviteter i rommet på jordens atmosfære og den delikate balansen i ozonlaget.

kilder:

– Purdue University: Forskere finner miljøproblemer i romalderen som infiltrerer jordens stratosfære