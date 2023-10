Astronomer avduker banebrytende Siena Galaxy Atlas for offentlig visning

Astronomer har oppnådd en betydelig milepæl ved å avduke Siena Galaxy Atlas (SGA), en omfattende katalog som omfatter nesten 400,000 XNUMX galakser og deres detaljerte informasjon. I motsetning til tidligere samlinger, tilbyr SGA høykvalitets og nøyaktige data, noe som gjør det til en verdifull ressurs for både forskere og allmennheten. Ved å fokusere på lyse og store galakser, gir SGA stedsinformasjon og referansebilder, noe som letter fremtidige astronomiske studier.

Siena Galaxy Atlas lar ikke bare forskere undersøke universets storskalastruktur, men hjelper også til med å utforske kritiske aspekter som distribusjonen av mørk materie og dannelsen og sammenstillingen av store galakser. Atlaset kombinerer data fra tre undersøkelser utført mellom 2014 og 2017, samlet kjent som DESI Legacy Surveys. Disse undersøkelsene vil gi verdifull innsikt for Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), som tar sikte på å forstå virkningen av mørk energi på universets ekspansjon. DESI-prosjektet har til hensikt å lage et ekspansivt kart over kosmos som strekker seg over forbløffende 11 milliarder lysår.

Siena Galaxy Atlas, som dekker svimlende 20,000 XNUMX kvadratgrader, tilsvarende omtrent halvparten av nattehimmelen, er en av de største galakseundersøkelsene til dags dato. Dens enorme omfang forventes å øke astronomenes forståelse av ulike fenomener, inkludert de forskjellige mønstrene for stjernedannelse blant galakser og de fysiske prosessene som er ansvarlige for de forskjellige formene som er observert. I tillegg vil SGA kaste lys over sammenhengen mellom distribusjonen av galakser og spredningen av mørk materie i hele universet. Dessuten, når gravitasjonsbølger oppdages, vil dette atlaset hjelpe til med å nøyaktig finne kildene deres.

FAQ:

Spørsmål: Hvor mange galakser katalogiserer Siena Galaxy Atlas?

Siena Galaxy Atlas omfatter nesten 400,000 XNUMX galakser.

Spørsmål: Hva skiller Siena Galaxy Atlas fra tidligere innsats?

SGA skiller seg ut på grunn av data av høy kvalitet, som sikrer korrekte posisjoner, størrelser og former for galakser. Den gir også de beste lysstyrkemålingene for galakser, i motsetning til tidligere samlinger.

kilder:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/