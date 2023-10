Gammelt menneskelig DNA funnet i neandertalere, spor tilbake over 250,000 XNUMX år

En banebrytende studie har avslørt at interavl mellom mennesker og neandertaler skjedde mye tidligere enn tidligere antatt. Den rådende oppfatningen var at avling mellom Homo sapiens forfedre og neandertalere startet etter en massiv utvandring fra Afrika for omtrent 75,000 250,000 år siden. Ny forskning utført av genetikere ved University of Pennsylvanias Perelman School of Medicine antyder imidlertid at tidlig menneskelig DNA strømmet inn i neandertalere for rundt XNUMX XNUMX år siden, lenge før de forventede migrasjonene.

Studien fant at neandertalere allerede hadde deler av menneskelig DNA i genomene sine da mennesker migrerte til Eurasia fra Afrika. Disse møtene mellom neandertalere og tidlige mennesker fant sannsynligvis sted for over 250,000 XNUMX år siden, siden det ikke er noen oversikt over at neandertalere noen gang har levd i Afrika sør for Sahara. Forskningen, publisert i tidsskriftet Current Biology, gir bevis på kryssing mellom gamle moderne mennesker og neandertalere.

Før denne studien ble det antatt at neandertaler-DNA forble urørt frem til den siste menneskelige migrasjonen til Eurasia. Imidlertid avslørte forskningen at omtrent seks prosent av neandertaler-DNA hadde blitt arvet fra tidlig moderne mennesker for rundt 250,000 250,000 år siden. Dette genetiske materialet stammer fra mennesker som forlot Afrika for mellom 270,000 XNUMX og XNUMX XNUMX år siden.

Resultatene indikerer at en gruppe tidlige mennesker, genetisk beslektet med alle mennesker som lever i dag, blandet seg med neandertalere. Selv om det er uklart hvor mange av disse menneskene som migrerte til Eurasia, satte de et tydelig genetisk preg på sine neandertalere. Til tross for deres avling, overlevde ikke disse tidlige menneskelige forfedrene, ettersom ingen menneskelige skjelettrester fra en kvart million år siden er oppdaget i Europa eller Asia.

Studien involverte analyse av fullstendig sekvenserte genomer til moderne urfolk som bor i Afrika sør for Sahara. Den bygger på tidligere forskning utført under 1,000 Genomes Project, som hadde som mål å katalogisere genetisk mangfold globalt. Forskerteamet samlet inn data fra 180 individer i 12 forskjellige afrikanske populasjoner sør for Sahara for å undersøke forekomsten av neandertaler-lignende DNA i regionen.

Forskerne vurderte ulike scenarier for å forklare tilstedeværelsen av neandertaler-lignende DNA i afrikanere sør for Sahara. Til syvende og sist fant de bevis som støtter hypotesen om at dette genetiske materialet oppsto i tidlig moderne mennesker og senere ble videreført til neandertalere. Analyse av et neandertaler-eksemplar som levde for 120,000 XNUMX år siden, avslørte genetisk materiale som ble funnet hos afrikanere sør for Sahara. Dette materialet kom fra deler av genomet som er kjent for å ha blitt arvet fra Homo sapiens og demonstrerte at menneskelig DNA hadde blitt overført til neandertalere i god tid før de forventede migrasjonene.

Studien understreker viktigheten av å inkludere ulike populasjoner i genetisk og genomisk forskning. Den kaster lys over vår komplekse historie med avl med neandertalere og fremhever behovet for ytterligere undersøkelser av våre gamle forfedre.

