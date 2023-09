Forandringer i tektoniske plater påvirker biologisk mangfold på jorden

By

En fersk studie har funnet en sammenheng mellom bevegelsene til jordens tektoniske plater og mangfoldet av marine arter. Forskningen viser at prosesser som endrer litosfæren, som inkluderer tektoniske platebevegelser, påvirker havnivået, og dermed påvirker tilgjengeligheten av grunne marine miljøer der liv trives.

Tektoniske plater er store deler av jordens øvre mantel og jordskorpe som dekker hele kloden. De er i konstant bevegelse, noe som forårsaker jordens vulkanisme, dannelsen av fjell og dannelsen av havgraver. Studien, ledet av geolog Slah Boulila fra Sorbonne University, utforsker spørsmålet om hvorfor det er sykluser i mangfold og biologisk mangfold.

Forskerne analyserte geologiske og marine datasett, samt marine biologisk mangfoldsdata, for å undersøke justeringen av sykluser i marint biologisk mangfold med tektoniske plateprosesser. Ved å sammenligne mer enn 18,000 32,000 marine steinprøver og nesten 36 XNUMX slekter fra Paleobiology Database, oppdaget de XNUMX millioner års sykluser i marint biologisk mangfold som korrelerte med endringer i havbunnsproduksjon og subduksjon.

Når tektoniske plater beveger seg fra hverandre, dannes det en tynn havskorpe, og når en plate skyves under en annen i en prosess som kalles subduksjon, synker havnivået. Variasjoner i havnivå endrer tilgjengelig habitat for marine arter, noe som fører til endringer i biologisk mangfold. Høye havnivåer resulterer i oversvømmelse av tørt land og utdyping av grunne havområder, noe som fremmer spredning av marine organismer. Motsatt reduserer lavt havnivå tilgjengelig plass for marint liv.

Selv om ideen om en sammenheng mellom tektoniske plateskift og biologisk mangfold ikke er ny, gir denne forskningen ytterligere validering ved å bruke et større datasett. Funnene støtter hypotesen om at endringer i miljøet er knyttet til evolusjon og utryddelseshendelser. Studien gir imidlertid ikke definitivt svar på hvorfor disse syklusene oppstår, og etterlater det som et ubesvart spørsmål.

Videre er det fortsatt debatt blant forskere angående platetektonikkens sykliske natur, med noen som hevder at den er uregelmessig snarere enn periodisk. Ikke desto mindre bidrar denne studien til den økende mengden av bevis som fremhever samspillet mellom endringer i miljøet, evolusjon og utryddelse.

Oppsummert viser forskningen hvordan endringer i tektoniske plater påvirker biologisk mangfold ved å påvirke havnivåer og tilgjengeligheten av habitater for marine arter. Å forstå disse sammenhengene gir verdifull innsikt i jordens historie med artsdiversifisering og utryddelseshendelser.

