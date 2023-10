Forskere oppdager 3D-strukturen til CRISPR-Cas13bt3-systemet med løfte om virusbekjempelse

Forskere har gjort et gjennombrudd innen genredigering ved å detaljere den tredimensjonale strukturen til CRISPR-Cas13bt3, et av de minste kjente CRISPR-Cas13-systemene som brukes til RNA-modifisering. Denne oppdagelsen baner vei for å forbedre presisjonen til dette genredigeringsverktøyet og forbedre dets tilgang og levering til målredigeringsnettsteder. Studien, publisert i Nature Communications, fremhever de unike egenskapene til CRISPR-Cas13bt3 som skiller den fra andre proteiner i samme familie.

CRISPR-systemer er nobelprisvinnende teknologier som brukes til å redigere nukleinsyrer som RNA og DNA. RNA er et enkeltstrenget polymert molekyl som er essensielt for genuttrykk, mens DNA bærer genetiske instruksjoner for utvikling og vekst.

Forskere fra Rice University brukte 3D-modellering for å bedre forstå strukturen og mekanismen til CRISPR-Cas13bt3. I motsetning til andre CRISPR-systemer som målretter DNA, målretter Cas13-assosierte systemer, inkludert CRISPR-Cas13bt3, RNA. Dette RNA-målrettingssystemet har et stort potensial for å bekjempe virus, ettersom mange virus bruker RNA til å kode sin genetiske informasjon.

Den lille størrelsen på CRISPR-Cas13bt3, med bare rundt 700 aminosyrer sammenlignet med de vanlige 1200 aminosyrene, gir en fordel ved å gi bedre tilgang og levering til målsteder. Forskerne brukte kryo-elektronmikroskopi for å kartlegge strukturen til CRISPR-systemet, og produserte en detaljert 3D-modell. Overraskende nok fant de ut at CRISPR-Cas13bt3 fungerer annerledes enn andre proteiner i Cas13-familien. I stedet for to innledningsvis atskilte domener som kommer sammen for å utføre et kutt, bruker dette systemet en allerede eksisterende sakslignende struktur kombinert med bindingselementer for å målrette mot spesifikke RNA-steder.

Forskerne arbeidet deretter med å forbedre systemets presisjon ved å teste dets aktivitet og spesifisitet i levende celler. Funnene deres bringer oss nærmere mer effektive genredigeringsverktøy som kan bekjempe virus og potensielt bidra til fremskritt innen medisin og bioteknologi.

Kilde: Nature Communications