Oktobers spennende astronomiske begivenheter: En forhåndsvisning

Når sesongen endrer seg og bladene begynner å falle, bringer oktober oss en rekke fengslende astronomiske hendelser å beundre. Fra romferder til meteorregn, denne måneden lover å bli en godbit for astronomi-entusiaster.

En av de svært etterlengtede hendelsene er lanseringen av NASAs Psyche-asteroideoppdrag 5. oktober. Psyche-romfartøyet skal utforske asteroiden 16 Psyche, som antas å være sammensatt hovedsakelig av metall. Ved å studere denne unike metalliske verdenen håper forskerne å få verdifull innsikt i dannelsen av jordiske planetkjerner, inkludert jordens. Opprinnelig planlagt til september 2022, ble oppdraget forsinket på grunn av tekniske vanskeligheter. Oppskytingen vil finne sted fra Kennedy Space Center i Florida.

9. oktober når Draconid-meteorskuren sitt høydepunkt. I motsetning til andre meteorregn er drakonidene mest synlige om kvelden eller ved daggry, i stedet for hele natten. Selv om denne dusjen forventes å produsere bare rundt ti meteorer i timen, har den tidligere år overrasket astronomer med spektakulære skjermer, og produsert tusenvis av meteorer i timen. Selv om et så ekstraordinært show ikke er spådd for i år, er det verdt å holde øye med eventuelle overraskelser.

Orionid-meteorskuren, assosiert med den berømte kometen Halley, vil toppe 20. oktober. Med månen på kun 37 % belysning, vil sikten for denne dusjen være gunstig. Orionidene har vært kjent for å produsere opptil åtti meteorer i timen, selv om de siste årene har sett hastigheter nærmere tjue eller tretti i timen. Likevel, sjansen til å være vitne til disse himmelske underverkene er ikke å gå glipp av.

Oktobers fullmåne, kjent som jegerens måne, vil skinne 28. oktober. Denne månen, sammen med innhøstingsmånen, kan forekomme i enten september eller oktober. Høstmånen er fullmånen nærmest høstjevndøgn, mens Jegermånen følger den. Opprinnelig et signal for jegere om å avslutte jaktsesongen og forberede seg på vinteren, er Hunter's Moon også assosiert med andre navn som Falling Leaves Moon og Drying Rice Moon.

Med muligheter til å være vitne til meteorregn, støtte romoppdrag og sette pris på skjønnheten til fullmånen i oktober, er astronomi-entusiaster inne for en skikkelig godbit.

