Ny studie finner at skygge kan bidra til å forhindre korallbleking

En fersk studie utført av Australias Southern Cross University har oppdaget en potensiell løsning for å forhindre korallbleking: skygge. Korallbleking, som har blitt en epidemi over hele verden på grunn av stigende vanntemperaturer, har forårsaket betydelig skade på rev, inkludert det anerkjente Great Barrier Reef.

Ifølge Peter Butcherine, hovedforfatter av studien, er Great Barrier Reef under overhengende trussel fra klimaendringer og har opplevd fire masseblekingshendelser siden 2016. Den kommende sommeren 2023-24 utgjør en forhøyet risiko på grunn av El Niño-forhold og høyere vanntemperaturer. Dette, kombinert med fremtidige konsekvenser av klimaendringer, som hyppigere marine hetebølger og stormer, utgjør en betydelig fare for revet.

Selv om innsatsen for å redusere klimaendringene er avgjørende, er de ikke lenger nok til å beskytte Great Barrier Reef. Derfor fokuserte forskere ved underprogrammet Cooling and Shading til Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) sin innsats på å undersøke effektiviteten av skyggelegging av korallrev for å bekjempe bleking.

Studien ga positive resultater, som viser at selv delvis skyggelegging for en del av dagen effektivt kan redusere bleking. Redusert sollys med 30 % rundt middagstid i fire timer ble funnet å bremse begynnelsen av bleking i grunne, termisk belastede koraller.

Disse funnene åpner for muligheten for ulike menneskelige intervensjoner for å hjelpe koralløkosystemer. Kunstige belegg, som skyggeduker, er en potensiell løsning, men ytterligere forskning er nødvendig for å forstå deres indirekte effekter. Et annet lovende alternativ er bruken av kunstige tåkesystemer, som kan gi skygge uten å påvirke koralløkosystemet. Imidlertid er ytterligere forskning og utvikling nødvendig før oppskalert distribusjon i felten.

Studien fremhever viktigheten av innovative tilnærminger for å beskytte korallrev og det presserende behovet for tiltak for å bevare disse vitale økosystemene.

Definisjoner:

– Korallbleking: Prosessen der koraller driver ut de symbiotiske algene som lever i vevet deres, forårsaket av miljøbelastninger som høye vanntemperaturer.

– Great Barrier Reef: Verdens største korallrevsystem som ligger utenfor kysten av Queensland, Australia.

– Skyggelegging: Reduser mengden sollys som når koraller ved å dekke eller bruke kunstige metoder.

– El Niño: Et klimamønster preget av oppvarmingen av Stillehavet, som kan ha betydelig innvirkning på værmønstre over hele verden.

– Marine hetebølger: Perioder med uvanlig varme vanntemperaturer i havet.

– Klimaendringer: Langsiktige endringer i temperatur- og værmønstre forårsaket av menneskelige aktiviteter, spesielt utslipp av klimagasser.

kilder:

– Studie publisert i Frontiers in Marine Science, utført av Australias Southern Cross University

– Sitat fra Peter Butcherine, stipendiat ved Australias Southern Cross University, publisert i et intervju med Newsweek