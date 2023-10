The Keck Cosmic Web Imager avslører den enorme strukturen til det kosmiske nettet

By

Astronomer har vært klar over eksistensen av det kosmiske nettet, en enorm struktur som forbinder galakser, i noen tid. Imidlertid har den mest komplette visningen av den nå blitt levert av Keck Cosmic Web Imager (KCWI), en spektrograf som ligger ved Keck Observatory på Hawaii. KCWI ble spesielt designet for å oppdage Lyman-alfa-utslipp, som er spektrale absorpsjonslinjer fra hydrogen. Ved å observere elektronovergangene i nøytralt hydrogen, kan astronomer effektivt observere det omfattende nettverket av hydrogenfilamenter som forbinder galakser.

Det kosmiske nettet, som ligner et kolossalt og kronglete nett, består av sammenkoblede galakser via filamenter av gass. Disse filamentene er kjent som det intergalaktiske mediet, og fungerer som et system av årer og arterier, som transporterer gass fra en region til en annen. Skalaen og kompleksiteten til det kosmiske nettet er vanskelig å forstå, men gjennom kraftige instrumenter som KCWI får astronomer en bedre forståelse av strukturen.

KCWI er en forbedring i forhold til forgjengeren, CWI, som ble brukt i en studie fra 2015 som avslørte bevis på transportnettverket for hydrogengass. I motsetning til CWI, kan KCWI observere den kalde og mørke gassen som er tilstede i det kosmiske nettet. Ved å trekke bakgrunnslys fra forskjellige flekker på himmelen, lar KCWI astronomer filtrere ut strukturene til det kosmiske nettet.

Implikasjonene av KCWIs observasjoner strekker seg til vår forståelse av galaksedannelse, evolusjon og mørk materie. Bevegelsen av hydrogen gjennom universet gir innsikt i hvordan galakser dannes og utvikler seg. I tillegg er studiet av mørk materie, som utgjør størstedelen av universets materie, nært knyttet til vår forståelse av det kosmiske nettet.

Avslutningsvis fremmer Keck Cosmic Web Imager vår kunnskap om Cosmic Web ved å gi en mer omfattende oversikt over strukturen. Evnen til å observere Lyman-alfa-utslipp og filtrere ut strukturene til det kosmiske nettet lar astronomer studere bevegelsen til hydrogen og dets rolle i galaksedannelse og mørk materie. Gjennom fremskritt innen teknologi og forståelsen av det enorme nettverket som forbinder galakser, avdekker forskere universets mysterier.

