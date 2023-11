Solsikker: Avduking av kompleksiteten ved solsporing

Solsikker, de knallgule skjønnhetene som gir sommerglede, har lenge fengslet forskere med sin evne til å tilsynelatende spore solen. Nylige funn har imidlertid avslørt at solsikker bruker ukonvensjonelle prosesser i sin solsporing, og skjuler fenomenene i mystikk.

Tradisjonelt vokser planter mot en lyskilde ved å forlenge celler på siden motsatt lyset, noe som får stilken til å bøye seg mot den. Denne prosessen forenkles av fototropiner, blåttlysreseptorer og auxiner, hormoner som stimulerer cellevekst. Selv om denne mekanismen forklarer hvorfor solsikker bøyer seg mot kunstig lys innendørs, klarer den ikke å belyse deres naturlige solsporingsevner.

Forskere ved University of California, Davis, ledet av professor Stacey Harmer, tok fatt på en studie for å avdekke denne gåten. Funnene deres, publisert i tidsskriftet Plos One, utfordrer forventningene. Teamet analyserte genaktiviteten i solsikkestengler når de ble utsatt for kunstig blått lys innendørs. Overraskende nok skilte innkoblingsmønsteret av gener relatert til fototropiner og auxiner seg betydelig sammenlignet med solsikker utendørs. I sistnevnte viste generaktivering liten forskjell mellom den solbelyste østsiden og den skyggefulle vestsiden av stilkene.

Ved å blokkere forskjellige bølgelengder av lys, oppdaget teamet at ingen enkelt forsøk alene påvirket heliotropisme i utendørs solsikker, noe som indikerer involvering av flere lyssignalveier. Videre, når solsikker dyrket innendørs ble flyttet utendørs, skilte genmønsteret over stilkene deres den første dagen ute fra innendørs eller påfølgende utendørsdager, noe som tyder på en justeringsmekanisme i spill.

Disse funnene understreker kompleksiteten til solsporing og fototropisme under virkelige forhold. Det kontrollerte miljøet i et laboratorium gjenspeiler ikke nødvendigvis det dynamiske samspillet mellom solsikker og deres naturlige omgivelser. Som professor Harmer treffende sa: "Våre resultater tyder på at både solsporing og fototropisme under virkelige forhold er mye mer komplisert enn vi hadde forventet."

Spørsmål og svar

Spørsmål: Hvordan sporer solsikker solen?

A: Solsikker sporer solen gjennom en prosess som kalles heliotropisme, som involverer forlengelse av celler i stilkene deres. I løpet av dagen vipper de gradvis vestover når østsiden av stilken forlenges. Om natten forlenges cellene på motsatt side av stilken, noe som får hodene til å orientere seg mot øst.

Spørsmål: Vokser solsikker mot lys som andre planter?

A: Nei, solsikker viser en annen mekanisme for solsporing sammenlignet med andre planter. Mens andre planter bøyer seg mot en lyskilde ved å forlenge celler på siden motsatt lyset, bruker solsikker en mer kompleks prosess.

Spørsmål: Er solsikkers solsporingsevne utelukkende påvirket av fototropiner og auxiner?

A: Nei, nyere forskning tyder på at solsikker bruker flere lyssignalveier samtidig for å spore solen, som strekker seg utover involveringen av fototropiner og auxiner.

Spørsmål: Hvor nøyaktig er laboratoriefunnene for å forstå solsikkers evne til å spore sol i naturen?

A: Laboratoriefunnene representerer kanskje ikke fullt ut kompleksiteten til solsporing og fototropisme under virkelige forhold. Solsikkers interaksjoner med deres naturlige miljø er langt mer intrikate enn tidligere antatt.

(Kilder: University of California, Davis)