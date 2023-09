Ansiktstilnærming avslører utseendet til middelaldermann med sjeldne former for dvergvekst

Et team av forskere har med suksess laget en ansiktstilnærming av en middelaldermann som bodde i Polen mellom det niende og 11. århundre. Denne personen, kjent som Ł3/66/90, led av to former for dvergvekst, en tilstand så sjelden at det aldri hadde vært et registrert tilfelle i et århundregammelt skjelett. Forskerne brukte 3D-skanninger av mannens hodeskalle for å rekonstruere ansiktstrekkene hans.

Analysen av skjelettrestene hadde tidligere avslørt at mannen hadde fysiske egenskaper i samsvar med achondroplasia og Léri-Weill dyschondrosteosis, som begge er former for dvergvekst. 3D-skanningene viste at han hadde korte ribbein, «utsvingende hoftebein» og «utslåtte albuer», samt en høybuet tanngane. Ansiktsutseendet hans forble imidlertid ukjent til nå.

For å lage ansiktstilnærmingen importerte forskerne skalleskanningene til et 3D-redigeringsprogram og brukte bløtvevstykkelsesmarkører fra levende givere for å distribuere datapunkter på den digitaliserte skallen. De laget også anslag basert på CT-skanninger av levende individer for å bestemme størrelsen på ansiktstrekk.

Ansiktsrekonstruksjonen avslørte en mann med et rundt ansikt, en fremtredende panne og et nøytralt uttrykk. Forskerne laget også en spekulativ rekonstruksjon som avbildet mannen med fullt hode av mørkt hår og skjegg. Spesielt var størrelsen på mannens hode større enn gjennomsnittet, noe som er et vanlig kjennetegn ved skjelettdysplasi.

I følge bioarkeolog Magdalena Matczak, som var en del av den første oppdagelsen av mannens skjelett, fremhevet ansiktstilnærmingen funksjoner assosiert med akondroplasi, for eksempel en depresjon av neseområdet og hypoplasi i midten. Hun understreket betydningen av å gjenskape ansiktsutseendet, da det lar oss komme ansikt til ansikt med en person fra fortiden.

Denne forskningen gir verdifull innsikt i det fysiske utseendet til individer med sjeldne former for dvergvekst i middelalderens Europa. Bruken av 3D-skanning og ansiktsrekonstruksjonsteknikker fortsetter å forbedre vår forståelse av menneskets historie og mangfold.

