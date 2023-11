Lås opp the Secrets of the Night Sky: A Guide to Skywatching on a Friday Night

Fredag ​​kveld gir den perfekte muligheten til å slappe av, kose seg og nyte nattehimmelens underverker. Et himmellegeme som krever oppmerksomhet er Jupiter, som for tiden pryder den østlige himmelen med sin glans. Etter å ha nådd motstand like etter midnatt fredag ​​(3. nov.), skinner Jupiter sterkere enn vanlig på grunn av sin direkte justering med solen sett fra jorden.

Med Jupiter følger den svakere planeten Uranus, som ligger under og til venstre for sin mer fremtredende himmelske nabo. Å oppdage Uranus vil kreve et kraftig teleskop og tålmodighet. Lenger til venstre vil stjernekikkere møte den fengslende «Seven Sisters»-stjernehopen, også kjent som Pleiadene. Denne klyngen, som består av over 1,000 stjerner som er mindre enn 150 millioner år gamle, er en favoritt blant skywatchere.

Det strålende punktet til både nordlige og sørlige Taurid-meteorbyger bidrar til nattehimmelens lokke. Disse meteorregnene nærmer seg toppen, og gir en utmerket mulighet til å se stjerneskudd uavhengig av dine foretrukne himmelmål.

Rundt 10 EDT fredag ​​kveld (0200 GMT den 4. november), vil alle disse objektene være synlige på den østlige himmelen. Jupiter, med sin karakteristiske store og blekgule kule, blir umiskjennelig. Rett under Jupiter ligger stjernebildet Væren, væren, som gjør det mulig for stjernekikkere å se de tre stjernene som skisserer kurven til værerens horn.

Ved å bruke en kikkert eller et teleskop kan du observere Jupiters galileiske måner, de fire største satellittene som går i bane rundt denne gassgiganten. Nederst til venstre for Jupiter finner du Pleiades-stjernehopen, som avslører enda flere stjerner når de sees gjennom forstørrelse.

Hvis du er heldig, kan natten gi deg et glimt av en Taurid-meteor som strekker seg over himmelen. Southern Taurids topper seg mellom 4. november og 5. november, mens Northern Taurids topper seg mellom 11. november og 12. november. Disse meteorregnene oppstår når jorden passerer gjennom rusk som er etterlatt av kometen 2P/Encke, kjent for sin relativt korte bane. periode på 3.3 år.

For å øke sjansene dine for å oppdage disse himmelske underverkene, finn en mørk flekk bortgjemt fra lysforurensning, bunt deg sammen og sett deg komfortabelt til rette mens du holder et godt øye med himmelen rundt Jupiter. Selv om Taurids-dusjen ikke er kjent for sin overflod, produserer den av og til lyse meteorer kalt ildkuler.

Avslør skjønnheten til nattehimmelen ved å engasjere deg med den fengslende himmelballetten som finner sted like utenfor vår rekkevidde.

Ofte Stilte Spørsmål

1. Hva er Jupiters posisjon på nattehimmelen fredag ​​kveld?

Fredag ​​kveld vil Jupiter være godt synlig på østhimmelen rett ved solnedgang. Den nådde motstand like etter midnatt og vil fremstå som en stor, lys, blekgul kule.

2. Hvordan kan jeg finne Pleiades-stjernehopen?

For å finne Pleiades-stjernehopen, se nede til venstre på Jupiter. Også kjent som de syv søstre, kan denne klyngen observeres med det blotte øye, men en kikkert eller et lite teleskop vil avsløre sin fulle prakt.

3. Hva er Taurid-meteorbygene?

Taurid-meteorregnene forekommer årlig når jorden passerer gjennom rusk som er etterlatt av kometen 2P/Encke. Disse bygene viser to distinkte topper: de sørlige tauridene mellom 4. november og 5. november, og de nordlige tauridene mellom 11. november og 12. november.

4. Hvordan kan jeg øke sjansene mine for å se en meteor?

For å maksimere sjansene dine for å oppdage en meteor, begi deg til et mørkt sted langt unna lysforurensning. Bli komfortabel og hold blikket festet på himmelen, med fokus på området rundt Jupiter.

