Neptun ved opposisjon: Når og hvordan observere isgiganten

Neptun, den åttende planeten fra solen og den fjerneste planeten i vårt solsystem, vil være i opposisjon tirsdag 19. september. Dette betyr at den vil være i direkte linje med solen og jorden, med planeten vår plassert i sentrum. Som en ekstra bonus vil Neptun også gjøre sin nærmeste tilnærming til Jorden, kjent som perigee, omtrent samtidig. Dette vil få den fjerne planeten til å virke større og lysere på nattehimmelen, og skape en førsteklasses mulighet for observasjon.

Fra New York City vil Neptun stige i øst omtrent klokken 6:58 EDT og bli synlig noen timer senere. På det høyeste punktet på himmelen, rundt klokken 12:51 EDT onsdag 20. september, vil Neptun være 46 grader over horisonten. Den vil ligge i stjernebildet Fiskene.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om Neptun er i perigeum, er Jorden og isgiganten fortsatt utrolig langt fra hverandre. Under denne nærmeste tilnærmingen vil Neptun fortsatt være omtrent 2.7 milliarder miles unna planeten vår. For å gi litt perspektiv er Jorden og Mars atskilt med en gjennomsnittlig avstand på 140 millioner miles. Dette betyr at den gjennomsnittlige avstanden mellom Mars og Jorden kan passe mellom Jorden og Neptun nesten 20 ganger over.

På grunn av sin enorme avstand kan Neptun ikke sees på himmelen med det blotte øye. Den har en bredde på 31,000 50,000 miles (XNUMX XNUMX kilometer), omtrent fire ganger størrelsen på jorden, noe som gjør den til den fjerde største planeten i vårt solsystem. Neptuns synlighet krever imidlertid bruk av et teleskop eller en kvalitetskikkert og gunstige værforhold.

Hvis du er interessert i å observere Neptun eller ta bilder av nattehimmelen, er det forskjellige ressurser tilgjengelig. Space.com gir guider om de beste teleskopene, kikkertene, kameraene og linsene for astrofotografering. Hvis du klarer å fotografere Neptun ved opposisjon, kan du til og med sende inn bildene og detaljene dine til [e-postbeskyttet] for sjansen til å dele dem med andre romentusiaster.

Avslutningsvis gir Neptuns motstand og nærhet til Jorden en utmerket mulighet til å se og studere denne fjerne isgiganten. Ved å bruke riktig utstyr og finne et passende sted, kan himmelskuere undre seg over underverkene i solsystemet vårt.

