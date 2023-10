Drenering av akvifer i kaotiske terreng på Mars avslører bevis på eldgammel mud Lake

En landemerke oppdagelse av et samarbeidende team ledet av Planetary Science Institutes Alexis Rodriguez har avduket bevis på sedimentære sletter skapt av akviferdrenering i Mars kollapsformasjoner kalt kaotiske terreng. Forskerne fokuserte på en sedimentær enhet i Hydraotes Chaos, som de tolker som restene av en gjørmeinnsjø dannet av utslipp fra gassladet mudstone-stratigrafi som dateres tilbake til nesten 4 milliarder år siden. Denne tidsperioden faller sammen med en tid da overflaten til Mars sannsynligvis var beboelig. Sedimentene funnet i dette området kan inneholde bevis på eldgammelt liv.

Forskningen, med tittelen "Utforsking av bevisene for sedimentære utbruddsrester i midten av Amazonas akvifer i et kaotisk terreng på Mars" og publisert i Nature Scientific Reports, var et samarbeid med medforfattere fra NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science og University of Florida.

Et av de spennende funnene er tilstedeværelsen av gjørmevulkaner og diapirer i Hydraotes Chaos, som er utbredt og antas å være et resultat av sedimentær vulkanisme. I stedet for magma oppbrønner og utbrudd, når og bryter våte sedimenter og salter overflaten og danner hauger og strømmer. Disse haugformasjonene forekommer bare over de kaotiske terrenggulvmaterialene og ikke på mesaene, noe som antyder en kobling i materialsammensetning snarere enn en opprinnelse av regionale ekstensjonskrefter generert av magmatiske stigninger.

Forskningen er et viktig skritt i å forstå den geologiske historien og potensielle beboeligheten til Mars. Det fremhever viktigheten av å undersøke disse kaotiske terrengene, siden de kan inneholde ledetråder til den potensielle eksistensen av tidligere liv på den røde planeten. Etter hvert som utforskningen av Mars fortsetter, vil ytterligere studier av akviferdrenering og sedimentære formasjoner være medvirkende til å låse opp mysteriene i planetens fortid.

