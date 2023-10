Nedgangen i antarktisk sjøis vekker bekymring for kloden og New Zealand

Et krisetoppmøte for Antarctic Science Platform i Wellington har utløst alvorlige bekymringer for de alarmerende endringene som har skjedd i Antarktis, spesielt angående den betydelige reduksjonen i havis den siste vinteren. To fremtredende medlemmer av Science Platform, professor Nick Golledge og Dr Bella Duncan, begge fra Victoria University of Wellingtons Antarctic Research Centre, har uttrykt sine bekymringer om implikasjonene av redusert havis i Antarktis for det globale samfunnet, inkludert New Zealand.

En nylig artikkel publisert i Communications Earth and Environment trakk oppmerksomheten til det rekordhøye minimum av havis i Antarktis som ble observert i februar 2023, og antydet at havoppvarmingen har spilt en rolle i å presse isen inn i en ny tilstand med lav utstrekning. Dette indikerer at de underliggende prosessene som styrer havisdekningen i Antarktis kan ha blitt endret.

Ifølge professor Nick Golledge forutsier klimamodeller en fortsatt nedgang i havis i Antarktis i de kommende tiårene, selv under strenge scenarier for reduksjon av klimagassutslipp. Reduksjonen i havis er en kritisk bekymring siden den spiller en avgjørende rolle i genereringen av antarktisk bunnvann, en av planetens viktigste havstrømmer. Å forstyrre sirkulasjonen har vidtrekkende implikasjoner for det globale klimaet, inkludert Wairarapa-regionen. Dessuten utgjør nedgangen i havis en betydelig trussel for keiserpingviner, siden de er sterkt avhengige av den for avl.

Dr Bella Duncan deler professor Golledges bekymringer. Å studere historiske registreringer av det antarktiske miljøet indikerer at de nåværende endringene sannsynligvis vil vedvare, og føre til betydelige innvirkninger på lokalt og globalt klima, havnivåer og økosystemer. Ødeleggelsene forårsaket av syklonen Gabrielle i år fungerte som et sterkt eksempel på konsekvensene av en varmere atmosfære, som holder mer vann og resulterer i økte nedbørsmengder. Med forventning om mer ekstreme klimahendelser, blir hastetiltak for å møte klimaendringene stadig viktigere, ettersom klimaforskere sliter med å formidle at situasjonen haster.

