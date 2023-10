By

Forskere fra Heidelberg University har gjort overraskende funn om utviklingen av sjøanemoner, noe som tyder på at en rovlivsstil spilte en betydelig rolle i å forme deres utvikling og utviklingen av nervesystemet.

Studien fokuserte på den lille sjøanemonen Aiptasia, som er et modellsystem for å studere endosymbiose hos koraller og andre cnidarians. I motsetning til tidligere tro, oppdaget forskerne at larvene til sjøanemonen aktivt lever av levende byttedyr og ikke er avhengige av alger, i motsetning til revbyggende koraller.

For å fange og innta byttet sitt bruker larvene til Aiptasia spesialiserte stikkende celler og et enkelt nevronalt nettverk. Dette utfordrer hypotesen om at de første dyrene var filtermatere som ligner på dagens svamper.

I tillegg fant forskerne at larvene til Aiptasia fanger byttedyr av passende størrelse i det sene gastrulastadiet og fordøyer dem i deres primitive tarm. Dette antyder at ernæring er et kritisk trinn i livssyklusen til sjøanemoner, og at den rovdyrske livsstilen spilte en nøkkelrolle i utviklingen deres.

Disse banebrytende funnene har viktige implikasjoner for vår forståelse av hvordan flercellede organismer utviklet seg. Forskerne foreslår at rovgastrulaen, med sine spesialiserte stikkende celler, kan ha vært en kritisk driver for den tidlige utviklingen av flercellede organismer og utviklingen av komplekse, organiserte nervesystemer.

Ved å lukke livssyklusen til Aiptasia har forskerne skapt en mulighet for fremtidige molekylærgenetiske eksperimenter på denne modellorganismen. Dette gjennombruddet vil bidra til ytterligere forståelse av mekanismene for endosymbiose og funksjonen til korall-alge symbiose.

Studien, støttet av finansiering fra den tyske forskningsstiftelsen og ERC Consolidator Grant, ble publisert i tidsskriftet PNAS.

– Studie publisert i PNAS.