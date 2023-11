Ny innsikt i Kepler-385s planetsystem

Vår forståelse av planetsystemer utenfor vårt solsystem fortsetter å utvide seg ettersom NASAs pensjonerte Kepler-romteleskop gir banebrytende funn. Det siste funnet er Kepler-385-systemet, som består av syv spennende planeter med unike egenskaper.

Et kjennetegn ved dette systemet er den intense varmen hver planet opplever. Badet i strålevarme fra vertsstjernen deres, overgår disse planetene alle i vårt solsystem når det gjelder varme per arealenhet.

Kepler-385-systemet skiller seg ut blant sine motstykker ettersom alle syv planetene er større enn Jorden, men likevel mindre enn Neptun. Dette gjør det til et av de sjeldne systemene som er kjent for å inneholde mer enn seks bekreftede planeter eller planetkandidater. Betydningen av denne oppdagelsen understrekes av det faktum at den er en del av en ny Kepler-katalog, som inkluderer nesten 4,400 planetkandidater og over 700 multiplanetsystemer.

Hovedforfatter Jack Lissauer fra NASAs Ames Research Center fremhever viktigheten av denne nye katalogen. Med den mest nøyaktige listen over Kepler-planetkandidater og deres egenskaper til dags dato, kan astronomer nå dykke dypere inn i å forstå egenskapene til disse eksoplanetene. Lissauer erkjenner den avgjørende rollen til Kepler-oppdraget i å revolusjonere vår kunnskap om eksoplaneter og hvordan denne katalogen vil bidra til videre utforskning.

Kepler-385-systemets stjerne, lik vår sol, men litt større og varmere, står i sentrum. De to indre planetene, litt større enn Jorden, antas å ha steinete sammensetninger med mulighet for tynne atmosfærer. Derimot har de resterende fem planetene dobbel jordradius og forventes å være innhyllet i tette atmosfærer.

Den omfattende karakteren til denne siste katalogen gjør det mulig for oss å få enestående innsikt i Kepler-385-systemet. Mens tidligere kataloger fokuserte på å bestemme utbredelsen av eksoplaneter, utvider denne studien omfanget til å levere en detaljert oversikt over disse fengslende planetene.

FAQ

Spørsmål: Hvor mange planeter er det i Kepler-385-systemet?

A: Kepler-385-systemet består av syv planeter.

Spørsmål: Hvordan er planetene i Kepler-385-systemet sammenlignet med planetene i solsystemet vårt?

A: I motsetning til våre naboplaneter, er alle syv planetene i dette systemet større enn Jorden, men mindre enn Neptun.

Spørsmål: Hva er unikt med Kepler-385-systemet?

A: Det er et av få kjente planetsystemer med mer enn seks bekreftede planeter eller planetkandidater.

kilder:

GRYTE: https://www.nasa.gov