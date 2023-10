Ny forskning og teknologi gir håp for å bekjempe rød nålstøp i New Zealands furuplantasjer

I New Zealand har skogbrukere kjempet mot en vedvarende og destruktiv sykdom kalt red needle cast (RNC) siden minst 2008. RNC er en sopplignende sykdom som får furutrær til å miste nålene, noe som påvirker veksten i årevis. Ny forskning og smarte teknologier gir imidlertid håp og løsninger for skogdyrkere i kampen mot RNC.

Forskere fra Scions Resilient Forests Research Program er i forkant av kampen mot RNC. Dr. Stuart Fraser og skogpatolog Emily McLay dedikerer sin forskning til å forstå sykdommen og utvikle kontrollstrategier. McLays forskning tar sikte på å forutsi når RNC-utbrudd vil oppstå, spesielt med de kontinuerlige våte forholdene forårsaket av La Niña-hendelser de siste årene.

Satellittbilder levert av Indufor indikerer alvorlighetsgraden av RNC i plantasjeskoger på østkysten sammenlignet med tidligere år. For å bekjempe RNC dechiffrerer forskere patogen-vert-interaksjonen og hvordan miljøet påvirker det. McLays laboratoriearbeid fokuserer på å forstå rollen til temperatur og fuktighet i sykdomssyklusen for å bygge epidemiologiske modeller for å forutsi utbrudd.

Scions fjernmåling og geospatiale etterretningsteam spiller en avgjørende rolle i å overvåke tilstedeværelsen av RNC. De bruker satellittbilder for å identifisere områder som kan ha sykdomsuttrykk og er ivrige etter å motta rapporter fra bransjefolk for å forbedre modellene sine.

Kobber har dukket opp som en levedyktig kontrollbehandling for RNC. Forsøk utført på den sentrale Nordøya viste at kobber reduserte alvorlighetsgraden av RNC betydelig. Samarbeidsforsøk mellom Manulife Forest Management og Scion er i gang for å utforske effektiviteten av kobber under større sykdomspress.

Resilient Forests Research Program har som mål å fremtidssikre plantet radiata-furuskog fra virkningen av klimaendringer. McLays forskning bidrar til utviklingen av en prototypemodell for å forutsi RNC-utbrudd. Dette verktøyet tar sikte på å gi skogbrukere informasjon til å iverksette forebyggende tiltak.

Kombinasjonen av satellittovervåking, kobberbehandlinger og prediktive modeller tilbyr en transformativ tilnærming til sykdomshåndtering i New Zealands skoger. Denne forskningen gir håp om å ivareta landets skoger og opprettholde tømmerindustrien.

