Virkningen av pigmentkonsentrasjon og tørketemperatur på mønsteret til tørket maling

Forskere har oppdaget at måten maling tørker på, påvirkes av to faktorer: konsentrasjonen av pigment i malingen og temperaturen den tørker ved. Ved å justere disse faktorene er det mulig å kontrollere det endelige utseendet til tørket maling.

I en studie publisert i ACS' Langmuir fant forskerne at dråper maling med lavere pigmentkonsentrasjoner eller tørket på kjøligere overflater ofte lignet "stekt egg" når de var tørre. På den annen side hadde dråper med høyere pigmentkonsentrasjoner eller tørket ved høyere temperaturer et mer jevnt utseende. Denne informasjonen antyder at manipulering av konsentrasjonen av pigment og tørketemperatur kan påvirke mønsteret og utseendet til tørket maling.

Tørkeprosessen til maling påvirkes av dens komplekse sammensetning, som inkluderer harpiks, pigmenter, tilsetningsstoffer og et løsemiddel som vann. Når malingsdråper tørker, oppstår ulike kjemiske interaksjoner, som noen ganger kan resultere i uønskede mønstre eller små sprekker. Kunstnere og malere ønsker vanligvis en jevn fordeling av pigment på overflaten når de påfører maling. Det har imidlertid ikke vært klart hvordan man skal unngå dannelse av mønstre under tørkeprosessen.

For å undersøke dette, utførte forskere eksperimenter med en vannbasert akrylmaling blandet med vann. De slapp løsningene på oppvarmede glassplater, slik at væsken kunne fordampe. Under denne prosessen observerte de tre fenomener som påvirket det endelige utseendet til tørket maling.

For det første var det en innadstrøm av væske fra det varme substratet til den kjøligere toppen av dråpen, samt et utadgående trekk forårsaket av kapillærstrømning. For det andre økte gelering av malingssuspensjonen viskositeten og bremset pigmentbevegelsen. Til slutt låste tørketrinnet pigmentene på plass på overflaten av glassplaten.

Forskerne oppdaget at både konsentrasjonen av pigment og overflatetemperaturen til glassplaten påvirket størrelsen, formen og mønsteret til de tørkede malingsdråpene. Dråper med lavere pigmentkonsentrasjoner eller plassert på kjøligere overflater akkumulerte fargerike molekyler i midten, og skapte et "stekt egg"-utseende. På den annen side hadde dråper med høyere pigmentkonsentrasjoner eller tørket ved høyere temperaturer et mer jevnt mønster med jevn fargefordeling.

For å kontrollere utseendet til tørket maling, foreslås det at pigmentkonsentrasjon og overflatetemperatur justeres avhengig av ønsket sluttmønster.

Referanse: "Tørkende dråper malingssuspensjon: Fra 'stekt egg' til kvasi-homogene mønstre" av Stella MM Ramos, Damien Soubeyrand, Rémy Fulcrand og Catherine Barentin, 14. september 2023, Langmuir. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605