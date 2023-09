Mennesker som fører til tap av flere grener i livets tre, viser studien

En ny studie advarer mot trusselen om en sjette masseutryddelse forårsaket av menneskelige aktiviteter, og sier at mennesker driver tapet av hele grener av «Livets tre». Studien, publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, er unik fordi den undersøker utryddelsen av hele slekter i stedet for bare individuelle arter.

Forskerne fokuserte på virveldyrarter (unntatt fisk) og fant at av de 5,400 slektene som ble studert, hadde 73 blitt utryddet i løpet av de siste 500 årene, og de fleste av dem har forsvunnet i løpet av de siste to århundrene. Denne utryddelsesraten er mye høyere enn det som forventes basert på estimater fra fossilregistrene.

Menneskelige aktiviteter som ødeleggelse av habitat, overfiske og jakt er identifisert som hovedårsaken til denne utryddelseskrisen. Tapet av én slekt kan få vidtrekkende konsekvenser for et helt økosystem. Studiens medforfatter, Gerardo Ceballos, fremhever det haster med situasjonen, og sier: "Vår bekymring er at ... vi mister ting så fort at det for oss signaliserer sivilisasjonens kollaps."

Mens alle eksperter er enige om at den nåværende utryddelsesraten er alarmerende, er hvorvidt dette utgjør en sjette masseutryddelse et spørsmål om debatt. Forskere definerer en masseutryddelse som tap av 75 % av artene over en kort periode. Ifølge Robert Cowie, en biolog ved University of Hawaii, ved å bruke denne definisjonen, har en sjette masseutryddelse ennå ikke skjedd.

Studiens funn av at hele grener av Livets tre går tapt, understreker imidlertid alvorlighetsgraden av situasjonen. Denne studien viser det presserende behovet for handling for å bevare biologisk mangfold og beskytte menneskehetens fremtid.

kilder:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biologisk utslettelse via den pågående sjette masseutryddelsen signalisert ved tap og nedgang av virveldyrbestanden. Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Dawn, 20. september 2023