Mennesker som fører til tap av hele grener av livets tre, advarer om ny studie

En fersk studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) har avslørt at mennesker forårsaker utryddelse av hele grener av "Livets tre", noe som vekker bekymring for en potensiell sjette masseutryddelse. Studien, utført av forskere ved National Autonomous University of Mexico, fokuserer på utryddelse av hele slekter, som er klassifiseringer mellom arter og familier.

I motsetning til tidligere studier som kun undersøkte tap av individuelle arter, analyserer denne forskningen forsvinningen av hele slekter. Det er et betydelig bidrag fordi det gir en dypere forståelse av de nåværende utryddelsesratene. Professor Gerardo Ceballos, en av medforfatterne av studien, understreker at utryddelseskrisen er like alvorlig som klimaendringerskrisen, men ofte blir oversett.

Ved å undersøke data fra International Union for Conservation of Nature (IUCN), fant forskerne at 73 slekter har blitt utryddet i løpet av de siste 500 årene, og de fleste utryddelsene har skjedd i de siste to århundrene. Dette er alarmerende, ettersom basert på tidligere utryddelsesrater, skulle bare to slekter ha gått tapt i samme tidsramme.

Studien tilskriver menneskelige aktiviteter som ødeleggelse av habitat, overfiske og jakt som hovedårsakene til disse utryddelsene. Tapet av selv en enkelt slekt kan få vidtrekkende konsekvenser for økosystemene. Forskerne mener at det er nødvendig med hastetiltak for å forhindre ytterligere tap og kollaps av sivilisasjoner.

Selv om det er enighet blant eksperter om at den nåværende utryddelsesraten er alarmerende, er hvorvidt den oppfyller kriteriene for en sjette masseutryddelse fortsatt et tema for debatt. En masseutryddelse er definert som tap av 75 % av artene i løpet av kort tid. Men hvis nåværende utryddelseshastighet vedvarer eller øker, er det sannsynlig at en masseutryddelse vil oppstå.

Studiens forfattere fremhever behovet for å prioritere beskyttelse og restaurering av naturlige habitater for å forhindre ytterligere utryddelse. De mener at det fortsatt er mulig å redde mange slekter dersom det blir satt inn tiltak umiddelbart.

Kilder: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definisjoner:

Slekter: I klassifiseringen av levende vesener er en slekt en rangering mellom art og familie.

Arter: En gruppe organismer som deler lignende egenskaper og kan formere seg for å produsere fruktbare avkom.

Masseutryddelse: Et raskt tap av en betydelig prosentandel av arter i løpet av kort tid, noe som fører til store økologiske og evolusjonære endringer.

Livets tre: En metaforisk representasjon av forholdet mellom forskjellige arter, som sporer deres evolusjonshistorie tilbake til en felles stamfar.