Nye simuleringer flytter grensene for romutforskning i iskalde fremmede atmosfærer

21. november 2023 – Mens forskere fortsetter å flytte grensene for romutforskning, kaster ny forskning fra European Space Agency (ESA) lys over utfordringene med å navigere i de fremmede atmosfærene til Uranus og Neptun. Ved å gjennomføre simuleringer ved den hypersoniske plasma T6 Stalker Tunnel ved Oxford University, tar ESA sikte på å frigjøre potensialet for fremtidige oppdrag til disse gåtefulle isgigantene.

Den hypersoniske plasma T6 Stalker Tunnel står som Europas raskeste vindtunnel, og kan skryte av evnen til å generere vindstrømmer på over 20 kilometer per sekund. Denne ekstraordinære hastigheten er nødvendig for å gjenskape høyhastighetsforholdene som et romfartøy må tåle mens de passerer gjennom de fiendtlige atmosfærene til disse fjerne planetene. I tillegg bidro University of Stuttgarts High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) i Tyskland med sin ekspertise ved å bruke en lignende vindtunnel for testene.

ESAs aerotermodynamikkingeniør Louis Walpot understreker hovedutfordringene når man sender sonder inn i atmosfæren til Uranus og Neptun. Ikke bare må disse sondene tåle høye trykk og temperaturer, men de må også tåle et bombardement av unike gasser, inkludert hydrogen, helium og metan.

Simuleringene utført av HEFDiG illustrerer levende de formidable forholdene en sonde ville oppleve ved inntreden i en isgigants atmosfære. Den simulerte sonden i videoen tåler et nådeløst angrep fra fremmede gasser, noe som ytterligere fremhever behovet for robuste termiske beskyttelsessystemer og avansert konstruksjon for å sikre overlevelse av oppdragskritisk utstyr.

For øyeblikket er den målrettede inngangshastigheten for en sonde som kommer inn i Uranus omtrent 25 kilometer per sekund. Imidlertid har forskere bare klart å oppnå en simulert hastighet på opptil 19 kilometer i sekundet. For å bane vei for fremtidige oppdrag til disse fjerne planetene, understreker Walpot behovet for å oppgradere eksisterende testfasiliteter for nøyaktig å gjenskape de atmosfæriske sammensetningene og hastighetene som oppstår i Uranus og Neptun.

Denne forskningen betyr et avgjørende skritt mot å låse opp mysteriene som er skjult i de iskalde atmosfærene til Uranus og Neptun. Mens ESA fortsetter å utforske mulighetene, jobber forskere og ingeniører utrettelig for å overvinne de mange hindringene for å muliggjøre menneskehetens forståelse av disse fascinerende himmellegemene.

