Forskere bruker gigantiske Meterwave-radioteleskop for å studere jordens ionosfære

Forskere har gjort et betydelig gjennombrudd i studiet av jordens ionosfære ved å bruke Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) i stedet for tradisjonelle satellittobservasjoner. GMRT, som ligger i lavbreddegradsregionen, har vist seg effektiv til å oppdage og karakterisere forstyrrelser i ionosfæren. Denne forskningen gir en bedre forståelse av ionosfæren, noe som kan ha implikasjoner for å forbedre nøyaktigheten til GPS-tjenester, samt for å studere radiogalakser.

Hovedforfatteren av studien, Sarvesh Mangala fra National Center for Radio Astrophysics, sammen med sin mentor Prof Abhirup Datta fra IIT-Indore, har med suksess oppdaget flere mellomskala reiser ionosfæriske forstyrrelser (TID) og småskala TID ved hjelp av GMRT. Disse forstyrrelsene ble observert ved frekvenser på 235 MHz og 610 MHz.

Studien avdekket uventede endringer i ionosfæren i løpet av soloppgangstimene, betydelige ionosfæriske forstyrrelser og strukturer i mindre skala som beveget seg i samme retning. Denne observasjonen utfordrer tidligere studier og fremhever viktigheten av å bruke instrumenter med lav breddegrad, som GMRT, for å effektivt oppdage endringer i elektrontettheten til ionosfæren.

Ved å forbedre kunnskapen og modellene til ionosfæren kan denne forskningen føre til bedre teknologier og mer nøyaktige målinger for navigasjon og kommunikasjon. GMRTs eksepsjonelle følsomhet tillater presise målinger av ionosfæriske variasjoner, og overgår egenskapene til GPS og radarinstrumenter.

Dette banebrytende resultatet åpner nye veier for forskning ved hjelp av GMRT. Yashwant Gupta, senterdirektør for National Center for Radio Astrophysics, uttalte at denne prestasjonen validerer deres tro på GMRTs potensial og fremhever viktigheten av denne forskningen for å fremme vår forståelse av ionosfæren.

