Ny innsikt i jordens ionosfære avslørt av radioteleskop

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse om forstyrrelsene i jordens ionosfære ved å bruke Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) for første gang. Ionosfæren er et viktig lag av jordens atmosfære som spiller en avgjørende rolle i ulike teknologier som GPS-tjenester og radiogalaksestudier. Ved å studere ionosfæren kan forskere forbedre nøyaktigheten til posisjonerings-, navigasjons- og tidsstyringstjenester.

Studien, publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Geophysical Research Letters, ble ledet av Sarvesh Mangala fra National Center for Radio Astrophysics. Mangala, sammen med sin mentor Prof Abhirup Datta fra IIT-Indore, har vellykket oppdaget og karakterisert ulike typer ionosfæriske forstyrrelser ved å bruke GMRT.

Forskerne observerte mellomskala reise-ionosfæriske forstyrrelser (TID) med en rekkevidde på 100 til 300 km, samt småskala TID på omtrent 10 km. Disse forstyrrelsene ble oppdaget ved frekvenser på 235 MHz og 610 MHz under en nesten ni timers observasjon.

Et av hovedfunnene i studien var de uventede endringene i ionosfæren under soloppgangstimer. Forskerne observerte også betydelige ionosfæriske forstyrrelser og strukturer i mindre skala som beveget seg i samme retning.

Det som gjør denne studien unik er bruken av et instrument med lav breddegrad som GMRT, som er plassert nærmere jordens magnetiske ekvator. Tidligere studier fokuserte hovedsakelig på ionosfæriske forstyrrelser i områder med middels breddegrad og høye breddegrader. GMRTs eksepsjonelle følsomhet tillot presise målinger av ionosfæriske variasjoner, og overgikk mulighetene til GPS og radarinstrumenter.

Funnene av denne forskningen vil forbedre vår forståelse av ionosfæren og bidra til utviklingen av mer nøyaktige teknologier for navigasjon og kommunikasjon. GMRT har vist seg å være et effektivt verktøy for å studere ionosfæriske fenomener, og viser potensialet for ytterligere gjennombrudd innen dette forskningsfeltet.

– Geophysical Research Letters, et fagfellevurdert tidsskrift

– Nasjonalt senter for radioastrofysikk

– Tata Institute of Fundamental Research