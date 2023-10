Giant Meterwave Radio Telescope brukes til å studere forstyrrelser i jordens ionosfære

Forskere har brukt Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) for å studere forstyrrelser i jordens ionosfære for første gang. Tidligere ble observasjoner av ionosfæren gjort ved hjelp av satellitter. Ved å forbedre vår forståelse av ionosfæren, kan denne forskningen forbedre nøyaktigheten til posisjonerings-, navigasjons- og tidsstyringstjenester, samt lette studiet av radiogalakser. Studien, publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Geophysical Research Letters, ble ledet av Sarvesh Mangala fra National Center for Radio Astrophysics.

Teamet oppdaget med hell mellomskala reise-ionosfæriske forstyrrelser (TID) med en rekkevidde på 100 til 300 km og småskala TID på omtrent 10 km ved hjelp av GMRT. Disse observasjonene ble gjort ved frekvenser på 235 MHz og 610 MHz. Studien avdekket uventede endringer i ionosfæren i løpet av soloppgangstimer, betydelige ionosfæriske forstyrrelser og strukturer i mindre skala som beveger seg i samme retning.

GMRTs "eksepsjonelle" følsomhet gjorde det mulig for forskerne å oppdage og karakterisere TID under en ni timers observasjon utført 5.-6. august 2012. Denne studien er en av de første som effektivt har brukt et instrument på lav breddegrad (plassert nærmere jordens magnetiske ekvator) for å oppdage endringer i elektrontetthet i ionosfæren.

Funnene fra denne forskningen kan forbedre kunnskapen og modellene om ionosfæren, og føre til fremskritt innen teknologier og mer nøyaktige målinger for navigasjons- og kommunikasjonsformål. GMRT, selv om det ikke er en tradisjonell sonde for å studere ionosfæren, har vist seg å være svært effektiv for å oppdage forskjellige ionosfæriske fenomener.

GMRT tilbyr høyere følsomhet sammenlignet med GPS og radarinstrumenter, noe som muliggjør nøyaktige målinger av ionosfæriske variasjoner. Denne studien har vist potensialet for GMRT til å åpne opp nye forskningsmuligheter på dette feltet.

Kilde: The New Indian Express