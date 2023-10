Ny studie kaster lys over tidlige galakser i universets barndom

Forskere som bruker datasimuleringer har kastet lys over eksistensen av massive og modne galakser i universets tidlige historie. Denne oppdagelsen førte til at forskere stilte spørsmål ved de grunnleggende prinsippene for kosmologi. James Webb-romteleskopet, som startet sin virksomhet i fjor, tok bilder av galakser som dateres tilbake til epoken kjent som kosmisk daggry, en tid innhyllet i mystikk.

Simuleringene avslørte at stjernedannelsen utfoldet seg annerledes i de tidligste galaksene sammenlignet med de store galaksene vi ser i dag, for eksempel Melkeveien vår. I stedet for jevn stjernedannelse, opplevde de tidlige galaksene sporadiske utbrudd av intens stjernedannelse. Disse utbruddene fikk disse galaksene til å virke lysere og potensielt større enn de faktisk var, noe som førte til misforståelsen om at de var modne og massive.

Evnen til å måle lysstyrken til disse tidlige galaksene er avgjørende, siden det gir innsikt i deres størrelse og masse. Fotoner, lyspartikler, kan detekteres og telles direkte, slik at astronomer kan bestemme lysstyrken til disse galaksene. Det er imidlertid mer utfordrende å skjelne deres faktiske størrelse og masse.

Funnene fra studien, publisert i Astrophysical Journal Letters, antyder at utbruddene av stjernedannelse ga lysglimt, som forklarer den observerte lysstyrken til disse tidlige galaksene. Denne oppdagelsen er betydelig fordi den ikke krever endring av standard kosmologisk modell.

Simuleringene ble utført som en del av forskningsprosjektet Feedback of Relativistic Environments (FIRE) og fokuserte på et fenomen kalt "bursty star formation." I motsetning til å danne stjerner med konstant hastighet, skjedde stjernedannelse i tidlige galakser i uregelmessige utbrudd, noe som førte til betydelige svingninger i lysstyrken.

Forskerne har foreslått en forklaring på dette fenomenet i mindre galakser. Disse galaksene kan oppleve et utbrudd av stjernedannelse der store stjerner dannes og deretter eksplodere som supernovaer. Gassen som kastes ut fra disse eksplosjonene gir deretter ingrediensene for et nytt utbrudd av stjernedannelse. Imidlertid forhindrer de sterkere gravitasjonseffektene i større galakser disse utbruddene og favoriserer jevn stjernedannelse.

Til tross for de uventede observasjonene gjort av James Webb-romteleskopet, forventer forskerne at teleskopet vil fortsette å utfordre vår nåværende forståelse av universet og gi ny innsikt.

