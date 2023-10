Astronomer løser mysteriet om massive galakser i det tidlige universet

By

Forskere som bruker romteleskopet James Webb har gjort en banebrytende oppdagelse om universets tidlige historie. Siden operasjonen startet i fjor, har teleskopet gitt et glimt inn i den gåtefulle epoken kjent som kosmisk daggry, hvor en samling av galakser som dateres tilbake til det tidlige universet ble oppdaget. Disse galaksene, som ser ut til å være massive og modne, trosset imidlertid forventningene, noe som førte til at forskere stilte spørsmål ved kosmologiens grunnleggende prinsipper.

I en ny studie publisert i Astrophysical Journal Letters brukte forskere sofistikerte datasimuleringer for å modellere utviklingen av de tidligste galaksene. De fant ut at stjernedannelsen utviklet seg annerledes i disse galaksene i løpet av de første hundre millioner årene etter Big Bang. I stedet for jevn stjernedannelse, opplevde disse galaksene sporadiske utbrudd av stjernedannelse, noe som resulterte i store variasjoner i deres lysstyrke.

Dette fenomenet, kjent som «sprengt stjernedannelse», forklarer hvorfor disse tidlige galaksene kan ha sett ut til å være massive til tross for deres relativt lille størrelse. Utbruddene av stjernedannelse ga lysglimt som fikk disse galaksene til å virke mye lysere enn de faktisk var. Denne nye forståelsen er på linje med den standard kosmologiske modellen, og løser mysteriet uten å kreve en fullstendig revisjon av eksisterende teorier.

Forskerne tror at stjernedannelsens sprengning i mindre galakser skyldes dannelsen av svært store stjerner i plutselige utbrudd, etterfulgt av supernovaeksplosjoner etter bare noen få millioner år. Disse eksplosjonene slipper gass ut i verdensrommet, som deretter blir råstoffet for en ny stjernedannelse. I større galakser forhindrer gravitasjonseffekter slike utbrudd, noe som fører til mer jevn stjernedannelse.

James Webb-romteleskopet, som ble operativt i 2022, har observert omtrent 10 ganger flere veldig lyse galakser fra kosmisk daggry enn forventet. Denne uventede overfloden av lyse galakser utfordrer tidligere teoretiske modeller, men gir verdifull innsikt i de tidlige stadiene av universet.

Forskerne som er involvert i denne studien er en del av forskningsprosjektet Feedback of Relativistic Environments (FIRE). De forventer at James Webb-romteleskopet vil fortsette å flytte grensene for vår forståelse, uavhengig av om det bekrefter eller utfordrer eksisterende vitenskapelige forventninger.

kilder:

– Hentet fra REUTERS.