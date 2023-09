Forskere oppdager den kjemiske mekanismen til silikabelagte nanodiamanter for kvanteberegning og biomerking

Forskere fra San Jose State University (SJSU) har avdekket bindingsmekanismen som er ansvarlig for dannelsen av ensartede silikaskall på nanodiamanter. Teamet brukte kraftige røntgenstråler generert av Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ved SLAC National Accelerator Laboratory for å studere nanomaterialene. Resultatene, publisert i tidsskriftet ACS Nanoscience Au, gir avgjørende innsikt i kjemien involvert i dannelsen av silikabelagte nanodiamanter.

Nanodiamanter er ultrasmå syntetiske diamanter med bemerkelsesverdige egenskaper. Til tross for sin lille størrelse, har nanodiamanter perfekte karbongitter, og de kan vise respons på magnetiske felt, elektriske felt og lys ved romtemperatur. Disse unike egenskapene gjør nanodiamanter egnet for ulike bruksområder, inkludert kvanteberegning og biomerking av celler.

For å forbedre funksjonaliteten til nanodiamanter har forskere vendt seg til å belegge diamantpartiklene med silika. Silica gir ikke bare et glatt og beskyttende skall for nanodiamantene, men gir også mulighet for overflatemodifisering. Ved å legge til spesifikke tagger til silikabelegget, kan forskere styre nanodiamanter til å målrette mot bestemte celler eller steder. Denne kontrollen over nanodiamantbevegelsen har betydelige implikasjoner for anvendelser innen biomedisin og bioteknologi.

I over et tiår har forskere vært forundret over mekanismen bak dannelsen av silikabelegget på nanodiamanter. SJSU-forskere oppdaget at alkoholkjemiske grupper på nanodiamantoverflaten spiller en avgjørende rolle for å lette veksten av silikaskall. De fant at innføring av ammoniumhydroksid med etanol under belegningsprosessen fører til produksjon av disse alkoholgruppene.

For å undersøke overflatene skjult under silikabelegget, brukte forskerne ved SJSU SSRLs røntgenanlegg. De brukte en overgangskantsensor, et superfølsomt termometer, for å oppdage temperaturendringer og konvertere dem til røntgenenergier. Gjennom røntgenabsorpsjonsspektroskopi (XAS) undersøkte teamet nanodiamantenes overflater og målte tykkelsen på silikabelegget på en nanometerskala. Resultatene demonstrerte effektiviteten til XAS for å studere nedsenkede materialer som nanodiamanter.

Kunnskapen oppnådd ved å forstå bindemekanismen til silikabelagte nanodiamanter åpner nye veier for forskere. Abraham Wolcott, hovedetterforskeren av studien, planlegger å utforske bruken av andre materialer, som titan og sinkoksider, for å belegge nanodiamanter. Disse alternative beleggene kan ytterligere utvide bruken av nanodiamanter i kvanteregistrering og biologisk merking.

Funnene av denne forskningen gir verdifull innsikt i kjemien til nanodiamantbelegg og gir muligheter for å optimalisere silikaskallet og utforske andre beleggmaterialer. Med en bedre forståelse av den kjemiske mekanismen bak silikabelagte nanodiamanter, kan forskere fortsette å låse opp potensialet til disse bittesmå diamantene for kvantedatabehandling og biomerking.

kilde:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033