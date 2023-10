En ny grunnleggende smak: Ammoniumklorid fremkaller en respons fra tungen

Forskere ved USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences har gjort en betydelig oppdagelse innen smaksoppfatning. Ledet av nevroforsker Emily Liman, har teamet funnet bevis på en sjette grunnsmak. I en studie publisert i Nature Communications fant de ut at tungen reagerer på ammoniumklorid, en forbindelse som finnes i saltlakris, gjennom den samme proteinreseptoren som signaliserer sur smak.

I flere tiår har forskere anerkjent at tungen har en sterk respons på ammoniumklorid, men de spesifikke tungereseptorene som oppdager det var ukjente. Liman og teamet hennes har tidligere identifisert proteinet som er ansvarlig for å oppdage sur smak, kalt OTOP1. De oppdaget at dette proteinet danner en kanal for hydrogenioner, som er nøkkelkomponenten i syrer som tungen føler som sure. Teamet lurte på om ammoniumklorid på en eller annen måte kunne utløse dette proteinet.

Gjennom eksperimenter med laboratoriedyrkede menneskelige celler introduserte forskerne Otop1-genet for å produsere OTOP1-reseptorproteinet. De eksponerte deretter cellene for syre eller ammoniumklorid og målte responsene. De fant at ammoniumklorid er en sterk aktivator av OTOP1-kanalen, enda bedre enn syrer selv. Forbindelsen frigjør små mengder ammoniakk, som øker pH inne i cellen og resulterer i en protontilstrømning gjennom OTOP1-kanalen.

Denne oppdagelsen legger ammoniumklorid til listen over grunnleggende smaker, som for tiden inkluderer søtt, surt, salt, bittert og umami. Å forstå mekanismene bak smaksoppfatning er viktig for matvitenskap og kan ha implikasjoner for å utvikle nye smaker og forbedre smaksopplevelser.

