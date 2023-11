Neutron Star Collisions: Utforsk den forbløffende kraften til Kilonovae

Forskere har nylig utført en banebrytende studie som fordyper seg i de potensielle truslene fra en kollisjon med nøytronstjerner, kjent som en kilonova, mot livet på jorden. Selv om disse kosmiske hendelsene er blant de mest eksplosive og kraftige i universet, avhenger deres innvirkning på planeten vår av deres nærhet. I denne studien ledet av Haille Perkins fra University of Illinois Urbana-Champaign, fant forskerne at en kilonova som oppstår innenfor omtrent 36 lysår fra Jorden kan frigjøre stråling med potensial til å forårsake en hendelse på utryddelsesnivå. Det tilsvarer en svimlende avstand på rundt 212 billioner miles, noe som gjør det til en betydelig faresone.

Den gode nyheten er imidlertid at sjansene for en slik katastrofal hendelse er utrolig små. Kilonovae er ekstremt sjeldne og vanskelige å oppdage på grunn av deres raske forekomst. Forskere har bare nylig klart å observere en ved hjelp av James Webb-romteleskopet, takket være dens avanserte evner. Disse himmelfenomenene oppstår når to nøytronstjerner i bane spiraler sammen og kolliderer, og deretter utløser eksplosjoner som er 10,000 XNUMX ganger lysere enn en supernova, og frigjør enorme mengder energi i løpet av bare et halvt sekund.

Den første eksplosjonen genererer et intenst utbrudd av gammastråler som varer bare noen få sekunder. Selv om å bli fanget i denne strålingen raskt ville vise seg å være dødelig, er sannsynligheten lav på grunn av den smale retningen til eksplosjonen utover fra kollisjonens sentrum. Kilonovae produserer også en etterglød av røntgenutslipp i omkringliggende partikler og støv, noe som kan utgjøre en trussel hvis vi er innenfor 16.3 lysår fra hendelsen. Den mest bekymringsfulle konsekvensen ville imidlertid være de kosmiske strålene som ble sluppet løs i alle retninger fra eksplosjonen. Skulle disse nå jorden, ville de fjerne det beskyttende ozonlaget vårt, og gjøre oss sårbare for skadelige ultrafiolette stråler i tusenvis av år.

Heldigvis betyr sjeldenheten til kilonovaer at vi er mer sannsynlig å møte andre farer, for eksempel asteroidekollisjoner, solflammer eller supernovaeksplosjoner, som har større sannsynlighet for å være skadelig for livet på planeten vår. Så selv om disse kollisjonene med nøytronstjerner virkelig er fengslende og oppsiktsvekkende hendelser, er potensialet deres til å true menneskeheten fortsatt minimalt.

