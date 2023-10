Det største skjelvet som er registrert på Mars avslører tektonisk aktivitet

NASAs InSight-lander oppdaget nylig et skjelv med styrke 4.7 på Mars, det største skjelvet som noen gang er registrert på planeten. Selv om dette kan virke lite sammenlignet med jordskjelv på jorden, er det betydelig for vår naboplanet. Opprinnelig mistenkte forskere at et meteorittnedslag hadde forårsaket skjelvet, men et søk etter et nedslagskrater viste seg å være tomt. Dette førte til at forskere konkluderte med at skjelvet faktisk var forårsaket av tektonisk aktivitet i Mars indre.

"Vi konkluderte med at det største marsskjelvet sett av InSight var tektonisk, ikke en innvirkning. Dette er viktig siden det viser at feilene på Mars kan være vertskap for heftige marsskjelv, sier hovedforfatter Ben Fernando, en planetarisk forsker fra University of Oxford. Funnene, publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters, gir verdifull innsikt i de geologiske prosessene til Mars.

I motsetning til Jorden, som har platetektonikk som genererer jordskjelv, har Mars en enkelt solid plate. Imidlertid krymper planeten fortsatt sakte og avkjøles, noe som kan føre til bevegelse og aktive feil i Mars-skorpen. Disse feilene kan utløse marsquakes, selv uten aktive platetektoniske prosesser.

Forskerteamet fastslo at skjelvet med styrke 4.7 oppsto i Al-Qahira Vallis-regionen, omtrent 1,200 miles sørøst for InSights beliggenhet. Energien som ble frigjort under dette skjelvet overgikk energien til alle de andre marsskjelvene som ble oppdaget av InSight. Tidligere var de fleste marsskjelv assosiert med en region kalt Cerberus Fossae, øst for InSight. Opprinnelsen til dette kraftige skjelvet forvirret forskere, siden det ikke var noen synlige overflatetrekk som indikerte pågående tektoniske prosesser.

Fraværet av et nedslagskrater i letingen etter bevis på et nedslag representerer en betydelig milepæl i tolkningen av seismiske signaler på Mars. Å forstå Mars seismiske aktivitet er avgjørende for fremtidige menneskelige oppdrag til planeten. Ettersom NASA planlegger for fremtidige oppdrag, vil en større forståelse av Mars' geologiske historie og seismiske aktivitet være avgjørende.

Samlet sett spiller hver seismisk hendelse oppdaget av InSight en avgjørende rolle i avdukingen av den røde planetens geologiske historie. Den kaster lys over Mars' indre og evolusjon, og gir verdifull innsikt i fordelingen av seismisk aktivitet på planeten. Denne kunnskapen er avgjørende for planlegging av fremtidige menneskelige oppdrag til Mars.

Kilde: Geophysical Research Letters, University of Oxford, Imperial College London