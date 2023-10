Forskere oppdager tektonisk aktivitet forårsaker det største skjelvet på Mars

NASAs InSight-lander oppdaget et jordskjelv med styrke 4.7 på Mars, som er det største skjelvet som noen gang er registrert på planeten. Tidligere teorier antydet at meteorittnedslag forårsaket disse "marsquakes", men fraværet av et nedslagskrater førte til at forskere konkluderte med at skjelvet var forårsaket av tektonisk aktivitet i Mars indre. Dette funnet gir en dypere forståelse av planetens geologiske prosesser.

Oppdagelsen utfordrer ideen om at Mars er geologisk inaktiv. Mens jordskjelvene genereres av bevegelsen av tektoniske plater, har Mars en enkelt solid plate, og likevel er det fortsatt aktive feil på planeten. Mars krymper gradvis og avkjøles, noe som skaper bevegelse i skorpen, noe som resulterer i skjelv.

Jordskjelvets episenter ble bestemt til å være i Al-Qahira Vallis-regionen på den sørlige halvkule av Mars. Den frigjorde mer energi enn alle de andre marsskjelvene som ble oppdaget av InSight til sammen. Opprinnelig lignet den seismiske signaturen til skjelvet den til to tidligere meteorittnedslag oppdaget av landeren. Videre analyse og et søk etter overflateegenskaper utelukket imidlertid en påvirkning som årsak.

Denne oppdagelsen har viktige implikasjoner for fremtidige oppdrag til Mars. Å forstå Mars seismiske aktivitet er avgjørende for menneskelig utforskning av planeten. Selv om dette spesielle skjelvet ikke ville ha katastrofale effekter på jorden, fremhever det behovet for å studere og planlegge for potensielle seismiske farer når man sender mennesker til Mars.

Dette funnet bidrar også til å avdekke den geologiske historien og utviklingen til Mars. Med en bedre forståelse av seismisk aktivitet på planeten, kan forskere få innsikt i dens indre struktur og hvordan den har forvandlet seg over tid.

