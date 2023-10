NASAs InSight Lander oppdager det største skjelvet som noen gang er registrert på Mars

NASAs InSight-lander har gjort en banebrytende oppdagelse på Mars, og oppdaget det største jordskjelvet som noen gang er registrert på den røde planeten. Dette marsskjelvet hadde en styrke på 4.7, noe som kanskje ikke virker signifikant på jorden, men det er en betydelig rystelse for Mars.

I motsetning til Jorden har ikke Mars platetektonikk, den geologiske prosessen som vanligvis forårsaker jordskjelv. Opprinnelig trodde forskerne at skjelvet kan ha vært forårsaket av et meteorittnedslag, men deres søk etter et nedslagskrater ga ingen resultater. Dette førte dem til en ny konklusjon - skjelvet ble faktisk utløst av tektonisk aktivitet i selve Mars, som ligner på rumling dypt inne i planeten.

Denne oppdagelsen kaster nytt lys over Mars' seismiske aktiviteter og gir innsikt i planetens indre. "Dette representerer et betydelig skritt fremover i vår forståelse av Mars seismiske aktivitet og tar oss ett skritt nærmere til å bedre avdekke planetens tektoniske prosesser," sa planetforsker Ben Fernando ved University of Oxford.

I løpet av sitt fire år lange oppdrag registrerte InSights seismometer 1,319 marsskjelv. Mars sin enkelt, ubrutt skorpe har fortsatt aktive feil som kan utløse skjelv, selv om planeten sakte krymper og avkjøles uten aktive platetektoniske prosesser.

Forskerne fastslo at skjelvet på 4.7 oppsto i Al-Qahira Vallis-regionen på Mars' sørlige halvkule, omtrent 1,200 miles sørøst for InSights beliggenhet. Det var sannsynligvis et par dusin mil under overflaten. Energien som ble frigjort under dette skjelvet var kraftigere enn alle andre marsskjelv registrert av InSight til sammen.

Fraværet av et nedslagskrater forvirret forskere, da det lignet to meteorittnedslag som InSight tidligere hadde oppdaget. Funnene av dette skjelvet spiller en avgjørende rolle for å forstå Mars' geologiske historie og dens fordeling av seismisk aktivitet.

Når fremtidige menneskelige oppdrag til Mars planlegges, er en større forståelse av Mars seismiske aktivitet avgjørende. Det vil bidra til å sikre sikkerheten og suksessen til disse oppdragene.