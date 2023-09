Astronomer oppdager planeten i bane rundt sjeldne stjernesystem

Et team av astronomer som bruker Very Large Telescope-anlegget i Chile har gjort en spennende oppdagelse i det store rommet. De har tatt et bilde av et stjernesystem kjent som HIP 81208, som har en massiv sentralstjerne som går i bane rundt en brun dverg, en mindre «mislykket stjerne». I tillegg til dette har forskerne identifisert en planet som går i bane rundt en liten stjerne som ligger mye lenger unna den sentrale stjernen. Planeten, kalt "HIP 81208 Cb," er omtrent 15 ganger massen av Jupiter.

I følge European Southern Observatory, som er en samarbeidende vitenskapelig organisasjon av europeiske nasjoner, gjør oppdagelsen av HIP 81208 Cb stjernesystemet til et hierarkisk firedobbelt system, med to stjerner og to mindre himmellegemer i bane rundt hver enkelt. Den nylig funnet planeten ligger på grensen mellom planeter og brune dverger, som ikke er massive og varme nok til å gjennomgå kjernefysisk fusjon.

Normalt er astronomer avhengige av teknikker som transittmetoden for å oppdage og studere eksoplaneter. Very Large Telescope, med sine store speil, er imidlertid i stand til å ta direkte bilder av disse fjerne verdenene. James Webb-romteleskopet, menneskehetens kraftigste romobservatorium, spiller også en avgjørende rolle i å studere eksoplanetatmosfærer og gi innsikt i disse fjerne verdener.

Mens lite er kjent om HIP 81208 Cb på dette tidspunktet, bidrar oppdagelsen til vår forståelse av eksoplaneter og deres varierte egenskaper. Det er mulig at noen av disse fjerne planetene kan ha forhold som er egnet for fremmed liv, selv om ingen konkrete bevis har blitt funnet så langt.

Samlet sett fremhever denne oppdagelsen kompleksiteten og mangfoldet av stjernesystemer i universet, og utvider vår kunnskap om himmellegemene som eksisterer utenfor vårt eget solsystem.

