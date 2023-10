Nye bevis støtter betydningen av eldgamle fotavtrykk i New Mexico

By

En nylig oppdagelse av fossiliserte fotavtrykk i New Mexico har fanget oppmerksomheten til arkeologer og har potensial til å omforme vår forståelse av menneskets historie. Fotavtrykkene, anslått til å være 21,000 23,000 til XNUMX XNUMX år gamle i henhold til radiokarbondatering, gir avgjørende innsikt i tidslinjen for menneskelig bosetting i Amerika.

Fotsporene, funnet i Tularosa-bassenget nær en eldgammel innsjø i White Sands nasjonalpark, ble opprinnelig møtt med skepsis angående alderen. Ny forskning har imidlertid produsert to bevislinjer for å støtte de opprinnelige datoene. Den første bevislinjen involverer radiokarbondatering av bartræspollen, som unngår unøyaktighetene som kan oppstå ved datering av vannplanter. Resultatene av pollendateringen samsvarte med alderen til de bevarte frøene.

Den andre bevislinjen brukte en dateringsteknikk kjent som optisk stimulert luminescens, som bestemte siste gang kvartskorn i sedimentet ble utsatt for sollys. Denne metoden indikerte en minimumsalder på 21,500 XNUMX år for kvartsen, noe som ytterligere forsterket den tidlige tidslinjen for menneskelig tilstedeværelse.

Betydningen av disse fotavtrykkene ligger i det faktum at de skyver historien til menneskelig bosetting i Amerika. Det ble tidligere antatt at mennesker ankom regionen etter at massive isdekker hadde forseglet passasjen inn i Nord-Amerika. Oppdagelsen av disse fotsporene tyder imidlertid på at mennesker ankom enda tidligere enn tidligere antatt.

Studien reiser spørsmål om hvordan mennesker først migrerte til Amerika. Det er fortsatt uklart om tidlige mennesker ankom med båt eller krysset en landbro fra Asia. Videre er det usikkert om en eller flere populasjoner av tidlig moderne mennesker tok turen.

Selv om denne forskningen kaster lys over menneskelig evolusjon, er det fortsatt mye å oppdage om koloniseringen av Amerika. Funnene av denne studien indikerer sterkt en menneskelig tilstedeværelse under det siste istidsmaksimum, en periode da store isdekker dekket deler av Nord-Amerika. Dette tyder på at menneskene som laget disse fotsporene ankom mye tidligere enn tidligere antatt.

Samlet sett støtter oppdagelsen av disse eldgamle fotavtrykkene og den påfølgende forskningen ideen om en tidligere menneskelig tilstedeværelse i Amerika. Dette funnet er viktig ikke bare for arkeologer, men også for å forstå menneskelig migrasjon og tilpasning til nye miljøer. De amerikanske kontinentene var den siste grensen i den globale reisen til moderne mennesker, og disse fotavtrykkene gir et innblikk i utfordringene og mulighetene våre forfedre står overfor.

[Kilder:

– Studie av Kathleen Springer, forskningsgeolog ved US Geological Survey og medforfatter, publisert i tidsskriftet Science

– Kommentar av Bente Philippsen, førsteamanuensis og radiokarbondateringsekspert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet]