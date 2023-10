The Shrinking Planet: Mercurys tektoniske skift fortsetter, oppdager forskere

Forskere fra The Open University i Storbritannia har gjort en betydelig oppdagelse om planeten Merkur. Forskningen deres, publisert i tidsskriftet Nature, avslører at Mercurys tektoniske skift, spesielt kompresjon, pågår. Dette er et banebrytende funn, da det bekrefter at planeten fortsatt endrer seg i størrelse.

Forskerteamet analyserte bilder tatt av NASAs MESSENGER-oppdragsromfartøy, som gikk i bane rundt Merkur fra 2011 til 2015. De observerte fordypninger på planetens overflate kalt "grabens", som vanligvis dannes langs forkastninger når en planets overflate er strukket eller komprimert. Det som skilte seg ut var at disse grabenene ikke viste tegn til nedslag fra meteoritter, noe som betyr at de var relativt unge.

Ved å estimere alderen til disse grabenene til å være omtrent 300 millioner år gamle, konkluderte forskerne med at Mercurys termiske sammentrekning, prosessen som får planeten til å krympe, begynte for rundt 3 milliarder år siden. Dette indikerer at planetens tektoniske aktivitet har vedvart i en betydelig periode.

Selv om denne oppdagelsen kaster lys over Mercurys dynamiske natur, er det mye mer å lære. European Space Agency (ESA) og Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) planlegger et felles oppdrag for å studere Merkur i større detalj. Oppdraget er satt til å gå inn i planetens bane i slutten av 2025, og gi verdifull innsikt i planetens skiftende overflate.

Denne nye forskningen bidrar til vår forståelse av Merkurs geologiske historie og fremhever behovet for ytterligere utforskning. Ved å avdekke mysteriene rundt planetarisk evolusjon, kan forskere få verdifull innsikt i prosessene som former solsystemet vårt.

Definisjoner:

– Grabens: Fordypninger dannet langs forkastninger når en planets overflate er strukket eller komprimert.

– Termisk sammentrekning: Prosessen der en planets overflate krymper når kjernen avkjøles.

kilder:

– Det åpne universitetet: Forskningspublikasjon i tidsskriftet Nature.

– NASA: Data og bilder fra MESSENGER-oppdraget.

– Space.com: Informasjon om det fremtidige felles oppdraget til ESA og JAXA.