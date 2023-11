Forskere oppdager potensielle utfordringer for å gjenopprette ozonlaget

I en fersk studie publisert i Nature Communications sår forskere tvil om den allment aksepterte oppfatningen om at ozonlaget er i ferd med å gjenopprette seg. I motsetning til tidligere vurderinger tyder disse funnene på at ikke bare ozonhullet ikke lukker seg, men at det faktisk utvider seg.

Montreal-protokollen, en internasjonal avtale som ble vedtatt i 1987, faset ut bruken av mer enn 100 ozonnedbrytende kjemikalier, inkludert klorfluorkarboner (KFK) som vanligvis finnes i aerosolsprayer, løsemidler og kjølemidler. Dette forbudet ble hyllet som et betydelig skritt mot å helbrede ozonlaget.

Forskere fra New Zealand har imidlertid oppdaget at ozonnivåene i kjernen av det antarktiske ozonhullet har gått ned med 26 % siden 2004 om våren. Dette indikerer at hullet ikke bare har holdt seg stort i størrelse, men også har blitt dypere, noe som har resultert i reduserte ozonnivåer.

Studien tilskriver disse alarmerende funnene endringer i den antarktiske polarvirvelen, en stor virvlende masse av kald luft og lavtrykk over Sydpolen. Forfatterne av studien gikk ikke dypere inn i de spesifikke årsakene til disse endringene; de erkjente imidlertid at ulike faktorer, inkludert planetoppvarmende forurensning, luftbårne partikler fra skogbranner og vulkaner, og endringer i solsyklusen, kan bidra til nedbryting av ozonlaget.

Hannah Kessenich, en doktorgradsstudent ved University of Otago og hovedforfatter av studien, la vekt på sammenhengen mellom atmosfærisk dynamikk og vedvarende ozonhull i Antarktis, og sa: "Så, mens Montreal-protokollen har vært utiskutabelt vellykket i å redusere CFC-er over tid og forhindre miljøkatastrofe, ser de nylige vedvarende antarktiske ozonhullene ut til å være nært knyttet til endringer i atmosfærisk dynamikk.»

FAQ

Er ozonlaget på vei opp igjen?

Funnene i en fersk studie publisert i Nature Communications utfordrer forestillingen om at ozonlaget er i ferd med å komme seg. Studien antyder at ozonhullet kanskje ikke lukker seg og kan til og med utvide seg.

Hva forårsaket utarmingen av ozonlaget?

Nedbrytningen av ozonlaget tilskrives først og fremst bruken av ozonnedbrytende kjemikalier, som klorfluorkarboner (KFK), som ofte ble brukt i aerosolsprayer, løsemidler og kjølemidler. Forbudet mot disse kjemikaliene under Montreal-protokollen har vært effektivt for å redusere nivåene og hjelpe til med å gjenopprette ozonlaget.

Hvilke faktorer bidrar til nedbryting av ozonlaget?

Ozonnedbrytning kan påvirkes av ulike faktorer, inkludert planetoppvarming forurensning, luftbårne partikler fra skogbranner og vulkaner, og endringer i solsyklusen. Disse faktorene kan påvirke dynamikken i ozonlaget og bidra til utarming av det.

Hva er rollen til den antarktiske polarvirvelen?

Den antarktiske polarvirvelen er en stor virvlende masse med lavtrykk og veldig kald luft over Sydpolen. Endringer i dette atmosfæriske fenomenet, som dets styrke og temperatur, kan påvirke ozonkonsentrasjonene og bidra til at ozonhullet holder seg.

Hva er betydningen av studiens funn?

Studiens funn fremhever potensielle utfordringer for utvinningen av ozonlaget. De indikerer at til tross for forsøk på å redusere ozonnedbrytende kjemikalier, har ikke det antarktiske ozonhullet vist signifikante tegn på bedring og kan til og med forverres. Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå den komplekse dynamikken som bidrar til vedvarende ozonhull.