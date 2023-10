Gjenoppdagelsen av Argoland: Avduking av jordens tapte kontinent

By

Forskere og forskere har nylig gjort en banebrytende oppdagelse, og avduket det for lengst tapte kontinentet Argoland. Dette neddykkede kontinentet, som hadde forsvunnet under havets overflate i forbløffende 155 millioner år, antas å ha overskredet størrelsen på USA en gang, og strekker seg over Det indiske hav og Sørøst-Asia.

I over syv år har forskere og forskere utrettelig lett etter geologiske rester av Argoland. Deres innsats har nylig gitt resultater, ettersom en artikkel publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Gondwana Research kaster lys over utfordringene som ble møtt under denne monumentale oppdagelsen.

I følge studiens funn har nederlandske forskere identifisert geologiske "mega-enheter" innebygd i små øyer og spredt over havbunnen, som representerer restene av Argoland. Dette eldgamle kontinentet, som en gang strakte seg over 3,000 miles, ble gradvis fragmentert i løpet av sentrias-tiden, og forvandlet seg til en gruppe øyer. Noen deler av Argoland senket og sank under havet, og etterlot seg bare fragmenter av den en gang så storslåtte vidden.

Denne gjenoppdagelsen har revolusjonert vår forståelse av jordens geologiske historie. Douwe Van Hinsbergen, studiens forfatter, uttrykte betydningen av funnet, og uttalte at forsvinningen av kontinenter på en slik måte kan føre til ufullstendig kunnskap om planetens fortid.

Identifikasjonen av Argolands levninger gir et nytt perspektiv på utviklingen av jordens kontinenter. Den fremhever den dynamiske og stadig skiftende naturen til planeten vår, der eldgamle landmasser kan forsvinne og forvandle seg over millioner av år.

FAQ:

Spørsmål: Hvor lenge var Argoland nedsenket?

A: Argoland forble under vann i 155 millioner år.

Spørsmål: Hvor stort var Argoland sammenlignet med USA?

A: Argoland overgikk størrelsen på USA.

Spørsmål: Hvor strakk Argoland seg over?

A: Argoland spredt over hele Det indiske hav og Sørøst-Asia.

Spørsmål: Hvor lenge søkte forskerne etter Argolands levninger?

A: Forskere søkte i over syv år for å finne Argolands geologiske rester.

Spørsmål: Hvordan forvandlet Argoland seg over tid?

A: Argoland brøt fra hverandre i en gruppe øyer under den sene trias-tiden, med noen deler som sank under havet.

kilder:

Gondwana-forskning