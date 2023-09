Tasmansk tiger: Forskere gjenoppretter RNA fra utdødde arter

I et stort gjennombrudd har forskere med suksess ekstrahert RNA fra bevarte eksemplarer av den tasmanske tigeren, et utdødd pungdyr, som dateres tilbake til 1891. Dette er første gang RNA, et mindre stabilt genetisk materiale enn DNA, har blitt hentet fra en utdødd art. Eksemplarene ble lagret på et museum i Stockholm, Sverige.

Gjenvinningen av RNA fra de tasmanske tigerprøvene gir verdifull innsikt i biologien og metabolismen til disse utdødde dyrene. RNA-sekvensering gir informasjon om genkomplementer og genaktivitet, som er avgjørende for å forstå egenskapene og egenskapene til utdødde arter.

Tidligere har DNA blitt ekstrahert med hell fra eldgamle organismer, men denne studien viser potensialet for å gjenvinne RNA fra utdødde arter. Bevaringen av de tasmanske tigerprøvene, til tross for at de er lagret ved romtemperatur i et skap, utfordrer antagelsen om at RNA brytes raskt ned under slike forhold. Denne oppdagelsen åpner for nye muligheter for å studere og gjenskape utdødde arter.

Utover dens betydning for å forstå utdødde arter, kan evnen til å gjenopprette RNA fra eldgamle virus hjelpe til med å studere tidligere pandemier. RNA spiller en avgjørende rolle i å formidle genetisk informasjon mottatt fra DNA, noe som muliggjør syntese av proteiner og regulerer cellulær metabolisme.

Den tasmanske tigeren, også kjent som tylacin, var et apex-rovdyr over Australia og nærliggende øyer inntil menneskelig aktivitet drev den til utryddelse. Ankomsten av mennesker til Australia for rundt 50,000 18 år siden, etterfulgt av europeisk kolonisering på 1936-tallet, førte til befolkningsnedgang og til slutt bortgangen til den tasmanske tigeren. De ble erklært som en trussel mot husdyr, noe som resulterte i en dusør på hodet. Den siste kjente tasmanske tigeren døde i fangenskap i XNUMX.

Forsøk på å "utrydde" visse arter, inkludert den tasmanske tigeren, har blitt satt i gang av private initiativ. Mens gjenskaping av utdødde arter fra levende slektninger utgjør utfordringer, fremhever denne studien viktigheten av videre forskning på biologien til utdødde dyr.

kilder:

- Reuters