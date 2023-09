Forskere har lykkes med å trekke ut RNA fra utdødd Tasmansk tiger – hva er det neste?

I september 2023 oppnådde forskere et stort gjennombrudd ved å lykkes med å ekstrahere RNA fra en Tasmansk tiger, en utdødd skapning. Det ekstraherte RNA-materialet var fra en prøve som er over 130 år gammel og for tiden oppbevart i det svenske naturhistoriska museet. Denne banebrytende oppdagelsen har gitt genetikere verdifull innsikt i hvordan genene til dette utdødde dyret fungerte. Funnene fra denne studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Genome Research.

Den tasmanske tigeren, også kjent som tylacin, var et kjøttetende pungdyr som en gang streifet rundt i Australia, New Guinea og Tasmania. Den eksakte årsaken til dens utryddelse er fortsatt ukjent, men det antas at menneskelig forfølgelse spilte en betydelig rolle. Den siste kjente tylacinen, kalt Benjamin, døde i fangenskap i 1936.

Mens hovedfokuset for forskningen ikke var på kloning av utdødde arter, åpner evnen til å trekke ut, analysere og sekvensere gammelt RNA opp muligheter for å gjenskape utdødde arter i fremtiden. Genetiker Emilio Mármol Sánchez, hovedforfatteren av studien, tar til orde for mer forskning på biologien til disse utdødde dyrene. Imidlertid er prosessen med å gjenskape en utdødd art gjennom genredigering på levende eksisterende dyreslektninger kompleks og tidkrevende.

Professor Andrew Pask fra University of Melbourne leder anstrengelsene for å gjenopplive tylacinen. Han uttalte at oppdagelsen av RNA i gamle museum og gamle prøver gir betydelig dybde til vår forståelse av utdødd dyrebiologi. Oppstandelsesprosessen innebærer å redigere DNAet til den nærmeste levende slektningen av den utdødde arten, lage embryoer med de reviderte genomene og finne en passende surrogatmor for avkommet. Mens genomer av omtrent 20 utdødde arter har blitt sekvensert, fra 2022, har ingen av disse artene blitt vellykket gjenskapt.

Kloning er en lignende prosess som kan vurderes når arten er vellykket gjenoppstått. Det nåværende fokuset er imidlertid på å bruke genetisk restaurering i stedet for kloning. Kloning innebærer å overføre DNA fra en somatisk celle til en eggcelle som har fått sin kjerne og DNA fjernet, som deretter utvikler seg til et embryo. Embryoet blir deretter implantert i en surrogatmor for å vokse til en levende kopi av den utdødde arten.

Som konklusjon åpner den vellykkede utvinningen av RNA fra den tasmanske tigeren nye veier for genetisk forskning og potensiell gjenoppstandelse av utdødde arter. Mens prosessen med å gjenskape en utdødd art er kompleks og utfordrende, skyver forskere grensene for kunnskap på dette feltet. Fremtiden kan inneholde muligheten for å se for lengst tapte arter gå på jorden igjen.

