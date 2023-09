Forskere trekker ut RNA fra utdødd Tasmansk tiger

Forskere har lykkes med å ekstrahere RNA fra en utdødd art for første gang. Tylacinen, også kjent som den tasmanske tigeren, var et kjøttetende pungdyr som døde ut i 1936. Et team av forskere fra Stockholms universitet og Center for Paleogenetics i Stockholm klarte å utvinne RNA fra et 130 år gammelt tylacinprøve ved Stockholm Naturhistorisk museum.

RNA (ribonukleinsyre) er et molekyl som spiller en avgjørende rolle i proteinsyntesen og bærer genetisk materiale i enkelte virus. Forskerne var i stand til å sekvensere RNA fra tylacinprøvens hud og skjelettmuskelvev. Dette gjennombruddet lar forskere studere biologien og metabolismen til de tasmanske tigercellene før de ble utryddet.

Tylacinen ble overjaget og beskyldt for å ha drept husdyr i Tasmania, noe som førte til at den ble utryddet. Tap av habitat og introduserte sykdommer bidro også til dens bortgang. Nylig de-utryddelsesinnsats fra Colossal Biosciences har som mål å skape en proxy-art av tylacin og gjeninnføre den til sitt opprinnelige habitat. RNA-forskningen utført av teamet fra Stockholms universitet var imidlertid ikke fokusert på utryddelse.

Evnen til å gjenvinne RNA fra utdødde arter åpner for muligheter for videre forskning. Forskere kan være i stand til å gjenopprette RNA fra andre utdødde dyr og til og med eldgamle virus holdt i museumssamlinger. Dette kan gi innsikt i utviklingen av virus og bidra til fremskritt innen genredigeringsteknologi, in vitro-fertilisering og beregningsmessig analyse av genetiske data.

Studiet av gammelt DNA har gjort betydelige fremskritt de siste årene, og utvinningen av RNA fra utdødde arter kan bane vei for ytterligere funn. Med mange utdødde skapninger plassert i museer, kan utvinning av RNA fra andre arter snart bli en realitet.

