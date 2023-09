Dekoding av genetiske hemmeligheter til en utdødd art: RNA-analyse av den tasmanske tigeren

Genetikere har gjort en banebrytende oppdagelse ved å isolere og dekode RNA-molekyler fra en 130 år gammel tasmansk tigerprøve. Dette er første gang RNA har blitt hentet fra et utdødd dyr. Det genetiske materialet ble hentet fra et eksemplar i samlingen til det svenske naturhistoriska museet. Funnene, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Genome Research, kaster lys over hvordan genene til den lenge borte Tasmanske tigeren fungerte.

Den tasmanske tigeren, eller tylacin, var et pungdyr som forsvant for omtrent 2,000 år siden, med unntak av en bestand i Tasmania som senere ble jaktet til utryddelse. Hovedstudieforfatter Emilio Mármol Sánchez uttalte at selv om gjeninnføring av arten ikke var målet for forskningen, kan en dypere forståelse av den tasmanske tigerens genetiske sammensetning hjelpe til med å gjenopplive dyret.

Andrew Pask, som leder Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, beskrev studien som banebrytende, da den viser at RNA kan utvinnes fra gamle museumsprøver og gamle prøver. Denne oppdagelsen vil forbedre forskernes forståelse av utdødde dyrs biologi og forbedre rekonstruksjonen av utdødde genomer.

I motsetning til DNA, er RNA en midlertidig kopi av en del av DNA og er mer skjør, og brytes raskt ned. Tidligere trodde man at RNA ikke holdt ut over tid. Men i 2019 sekvenserte forskere RNA fra huden til en 14,300 XNUMX år gammel ulv bevart i permafrost. Den nåværende studien fastslår videre muligheten for å hente RNA fra utdødde dyr, med fremtidig innsats rettet mot å gjenvinne RNA fra arter som forsvant mye tidligere, for eksempel ullmammuten.

Forskerteamet sekvenserte RNA fra den tasmanske tigerprøvens hud og skjelettmuskelvev, og identifiserte tylacinspesifikke gener. Denne informasjonen danner dyrets transkriptom, analogt med genomet som er lagret i DNA. Å forstå RNA gjør det mulig for forskere å få en mer omfattende forståelse av et dyrs biologi. Mármol Sánchez bruker analogien til en by der hver restaurant har tilgang til én gigantisk oppskriftsbok (DNA), men det er RNA som gjør at hver restaurant kan lage distinkte retter. Ved å analysere RNA kan forskere avdekke den intrikate biologien og metabolismen i cellene.

Dette gjennombruddet i dekodingen av de genetiske hemmelighetene til en utdødd art åpner for nye muligheter for å studere gammelt DNA og forstå de intrikate virkemåtene til forsvunne skapninger.

kilder:

– CNN – Genetikere dekoder RNA fra utdødd tasmansk tiger, ifølge ny studie (kilde fjernet)

– Genomforskning – RNA-konservering i pungdyrvev: et testtilfelle i den tasmanske tigeren (kilde fjernet)