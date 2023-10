Astronomer oppdager kraftig energi fra dypet av universet

Astronomer har oppdaget et raskt radioutbrudd, det fjerneste av sitt slag som noen gang er sett, som har reist åtte milliarder år for å nå jorden. Disse utbruddene av intens energi, som varer bare i millisekunder, har opphav som fortsatt ikke er fullt ut forstått. Det nyoppdagede utbruddet ser ut til å komme fra en liten gruppe sammenslående galakser, og gir støtte til aktuelle teorier om kilden deres. Intensiteten til utbruddet utfordrer imidlertid forskernes forståelse av hvordan de slippes ut.

Forskere tror at raske radioutbrudd kan gi verdifull innsikt i universets mysterier. Ved å studere disse utbruddene håper forskerne å bestemme mengden materie, eller "normal materie", som finnes i universet. Foreløpig har forsøk på å måle denne unnvikende saken gitt motstridende resultater. Det antas at dette stoffet kan gjemme seg i rommet mellom galakser, men det er for varmt og diffust til å bli oppdaget ved hjelp av konvensjonelle metoder. Raske radioutbrudd, derimot, kan føle dette ioniserte materialet og gi et middel til å måle det.

Oppdagelsen av dette kraftige utbruddet ble gjort ved hjelp av et teleskop i Japan. Ytterligere teleskoper ble brukt for å verifisere funnet og samle mer informasjon om det. Resultatene av studien er publisert i tidsskriftet Science.

Mens årsaken til raske radioutbrudd forblir ukjent, håper forskerne at fremtidig forskning vil kaste lys over deres opprinnelse og bidra til å avdekke universets mysterier.

kilder:

– «Kraftig lysutbrudd skapt i dypet av universet» – The Independent