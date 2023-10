Det kraftigste og mest fjerne raske radioutbruddet som noen gang er oppdaget

Forskere har nylig oppdaget en kraftig eksplosjon av energi, kjent som en rask radioutbrudd (FRB), som stammer fra dypet av universet. Denne spesielle utbruddet er ikke bare den fjerneste av sitt slag som noen gang er sett, men den er også utrolig kraftig. Det tok omtrent åtte milliarder år før utbruddet reiste til jorden. På mindre enn et sekund frigjorde den samme mengde energi som solen sender ut på over 30 år.

Raske radioutbrudd er intense energiutbrudd som oppstår i verdensrommet, og deres eksakte opprinnelse er fortsatt ukjent. Noen forklaringer har inkludert utenomjordisk teknologi eller nøytronstjerner. Imidlertid ser det ut til at dette nyoppdagede utbruddet kommer fra en liten gruppe flettede galakser, som stemmer overens med gjeldende teorier rundt kildene deres. Utbruddets bemerkelsesverdige intensitet utgjør en utfordring for vår nåværende forståelse av hvordan de sendes ut.

Evnen til å oppdage og studere raske radioutbrudd har et stort potensial for å svare på grunnleggende spørsmål om kosmos. Disse utbruddene kan hjelpe til med å bestemme den faktiske vekten av universet, en forvirrende undersøkelse som har gitt usikre resultater så langt. Forskere tror at den manglende materien i universet, som står for mer enn halvparten av det som burde være der, kan gjemme seg i rommet mellom galakser. Ved å registrere ionisert materiale gir raske radioutbrudd innsikt i mengden materie som finnes i de intergalaktiske områdene.

Den nylige eksplosjonen ble først oppdaget ved hjelp av et teleskop i Japan og deretter undersøkt i detalj ved hjelp av andre teleskoper. Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) tillot forskere å finne kilden til utbruddet. Ytterligere undersøkelser ved hjelp av European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) i Chile avslørte at kildegalaksen er eldre og fjernere enn noen annen FRB-kilde som er oppdaget til dags dato, sannsynligvis lokalisert i en liten gruppe av sammenslående galakser.

Denne banebrytende oppdagelsen er dokumentert i papiret med tittelen "En lysende rask radioutbrudd som sonderer universet ved rødforskyvning 1," publisert i tidsskriftet Science.

Kilder: Science, Swinburne University of Technology