Forskere foreslår kvasipartikkeldrevne superlyse lyskilder

Forskere fra Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal, University of Rochester, University of California, Los Angeles og Laboratoire d'Optique Appliquée i Frankrike har publisert en studie i Nature Photonics som foreslår bruk av kvasipartikler for å skape superlyse lyskilder. Disse kvasipartikler, dannet av synkronisert bevegelse av mange elektroner, har unike egenskaper som lar dem reise med hvilken som helst hastighet, enda raskere enn lys, og tåle intense krefter.

Kvasipartikler har evnen til å bevege seg på måter som ikke ville være tillatt av fysikkens lover som styrer individuelle partikler. Forskerne utførte avanserte datasimuleringer på superdatamaskiner for å studere egenskapene til kvasipartikler i plasma. De oppdaget lovende bruksområder for kvasipartikkelbaserte lyskilder, inkludert ikke-destruktiv bildebehandling for virusskanning, forståelse av biologiske prosesser, produksjon av databrikker og undersøkelse av materiens oppførsel i himmellegemer.

De foreslåtte kvasipartikkelbaserte lyskildene har flere fordeler i forhold til eksisterende former, for eksempel frie elektronlasere. Kvasipartikkelbaserte kilder er mye mindre og mer praktiske for laboratorier, sykehus og bedrifter. Med en minimal avstand å reise, kan kvasipartikler produsere utrolig sterkt lys, noe som potensielt kan føre til betydelige vitenskapelige og teknologiske fremskritt.

Denne forskningen åpner for nye muligheter for strålingsfysikk og kan revolusjonere lyskilder, og muliggjøre et bredt spekter av bruksområder innen ulike vitenskapelige og teknologiske felt.

Kilde: University of Rochester