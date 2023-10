En ny tilnærming til å lage superlyse lyskilder ved å bruke kvasipartikler

Et internasjonalt team av forskere fra Portugal, USA og Frankrike revolusjonerer feltet strålingsfysikk ved å utnytte de unike egenskapene til kvasipartikler for å skape superlyse lyskilder. I sin studie publisert i Nature Photonics foreslår forskerne et banebrytende konsept som kan føre til utvikling av lyskilder like kraftige som eksisterende teknologier, men mye mindre.

Kvasipartikler dannes når flere elektroner synkroniserer bevegelsene deres. I motsetning til individuelle partikler, kan kvasipartikler reise med hvilken som helst hastighet, inkludert raskere enn lys, og tåle intense krefter. Denne evnen til å trosse lovene til individuelle partikler er det som gjør kvasipartikler så fascinerende for forskere.

Teamet, ledet av John Palastro fra Laboratory for Laser Energetics og Institute of Optics, gjennomførte avanserte datasimuleringer for å studere egenskapene til kvasipartikler i plasma. Gjennom disse simuleringene oppdaget de det enorme potensialet til kvasipartikkelbaserte lyskilder i ulike applikasjoner.

En av de viktigste fordelene med kvasipartikkelbaserte lyskilder er deres allsidighet. Hvert elektron i systemet utfører enkle bevegelser, men den kollektive strålingen fra alle elektronene kan etterligne oppførselen til en partikkel som beveger seg raskere enn lys eller en oscillerende partikkel. Denne fleksibiliteten åpner opp for utallige muligheter innen felt som ikke-destruktiv bildebehandling, forståelse av biologiske prosesser, produksjon av databrikker og undersøkelse av materiens oppførsel i himmellegemer.

Sammenlignet med eksisterende lyskilder som frie elektronlasere, har kvasipartikkelbaserte lyskilder en klar fordel. De er mye mindre og mer tilgjengelige, noe som gjør dem praktiske for et bredt spekter av laboratorier, sykehus og bedrifter. Den foreslåtte teorien kan revolusjonere det vitenskapelige og teknologiske landskapet ved å gjøre det mulig for forskere over hele verden å få tilgang til utrolig sterke lyskilder uten behov for stor og kostbar infrastruktur.

Avslutningsvis presenterer bruken av kvasipartikler i lyskildeteknologi et paradigmeskifte innen strålingsfysikk. Med sin evne til å generere kraftig lys i en kompakt setting, lover kvasipartikkelbaserte lyskilder stort for å fremme vitenskapelig forskning og muliggjøre betydelige teknologiske gjennombrudd.

Definisjoner:

– Kvasipartikler: Formet av mange elektroner som beveger seg synkronisert, er kvasipartikler i stand til å bevege seg i alle hastigheter, inkludert raskere enn lys, og tåle intense krefter.

– Plasmaer: Ioniserte gasser med fritt bevegelige elektroner og ioner.

