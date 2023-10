En ny vitenskapelig lov kaller "loven om å øke funksjonell informasjon" foreslått av forskere

Forskere har introdusert en ny vitenskapelig lov som omfatter utviklingen av ulike naturlige systemer i universet, inkludert liv, mineraler, planeter og stjerner. Denne loven, kjent som "loven om økende funksjonell informasjon", identifiserer universelle konsepter for utvalg som driver systemer til å bli mer komplekse over tid.

Forskerteamet, bestående av forskere fra forskjellige felt som filosofi, astrobiologi, teoretisk fysikk, mineralogi og datavitenskap, samarbeidet for å ta opp det grunnleggende spørsmålet om hvorfor komplekse systemer, inkludert liv, har en tendens til å utvikle seg mot mer funksjonell informasjon. Funnene deres ble publisert i tidsskriftet PNAS.

Loven om å øke funksjonell informasjon sier at den funksjonelle informasjonen til et system vil øke og utvikle seg hvis flere konfigurasjoner av systemet gjennomgår valg for en eller flere funksjoner. Dette gjelder systemer dannet av en rekke komponenter, for eksempel atomer, molekyler og celler, som kan omorganiseres gjentatte ganger for å ta i bruk flere konfigurasjoner, med bare noen få som overlever basert på deres funksjon.

Ved å utvide Darwins evolusjonsteori argumenterer forskerne for at ikke-levende systemer også utvikler seg når nye konfigurasjoner av komponenter forbedrer funksjonen deres. Et eksempel på en funksjon nevnt i studien er stabilitet.

Det vitenskapelige miljøet har svart på denne nye loven med entusiasme. Stuart Kauffman, en teoretisk biolog ved University of Pennsylvania, berømmet den som en "ypperlig, dristig, bred og transformerende artikkel." Milan Cirkovic, en forskningsprofessor ved Astronomical Observatory of Beograd, beskrev studien som "en bris av frisk luft" innen astrobiologi, systemvitenskap og evolusjonsteori.

Imidlertid er ikke alle forskere overbevist av denne nye loven. Astronom Martin Rees fra University of Cambridge uttrykte skepsis, og uttalte at fremveksten av en rekke materialer, miljøer og strukturer i den livløse verden ikke nødvendigvis krever et nytt underliggende prinsipp analogt med darwinistisk seleksjon via arv.

Avslutningsvis gir innføringen av loven om økende funksjonell informasjon forskerne en bredere forståelse av utviklingen av ulike naturlige systemer i universet. Selv om det blir møtt med begeistring og ros av mange, er det også ulike meninger i det vitenskapelige miljøet om betydningen.

