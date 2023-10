Hva vil skje med solen vår når den dør?

Forskere har studert skjebnen til solen vår, og prøvd å finne ut hvordan den vil se ut i sluttfasen. Nyere studier tyder på at det mest sannsynlige utfallet for solen er at den vil bli en planetarisk tåke, en lysende boble av gass og kosmisk støv. Dette er en reversering av tidligere teorier som foreslo et annet utfall.

Solen er for tiden rundt 4.6 milliarder år gammel og er spådd å nå slutten av livet om ytterligere 10 milliarder år. Underveis skal den gjennomgå en transformasjon hvor den skal bli en rød gigant. Stjernens kjerne vil krympe, mens de ytre lagene vil utvide seg, og potensielt oppsluke planeter som Jorden.

Den virkelige faren for liv på jorden kommer imidlertid fra solens økende lysstyrke. Etter hvert som den blir eldre, blir solen lysere med omtrent 10 % for hver milliard år. Denne gradvise økningen i lysstyrke vil til slutt fordampe havene våre og gjøre planeten ubeboelig.

Etter den røde kjempefasen vil solen krympe ned for å bli en hvit dverg og til slutt ende livet som en planetarisk tåke. Dette skjer når en døende stjerne kaster ut sin konvolutt av gass og støv ut i verdensrommet og avslører kjernen. Kjernen skinner deretter sterkt i en kort periode på omtrent 10,000 XNUMX år, og skaper den planetariske tåken. Disse tåkene kan være ekstremt lyse og synlige fra store avstander.

Den nylige studien av et internasjonalt team av astronomer brukte datamodellering for å fastslå at vår sol, som de fleste andre stjerner, mest sannsynlig vil bli en hvit dverg og deretter en planetarisk tåke. Dette løser den langvarige konflikten mellom observert lysstyrke og teoretiske modeller av planetariske tåker.

Planetariske tåker er ofte funnet i hele universet og har blitt observert i kjente eksempler som Helix-tåken og Cat's Eye-tåken. Disse stjernetåkene ble oppkalt etter planeter fordi de virket like i utseende gjennom teleskoper tidligere.

Forskningen gir verdifull innsikt i stjernenes livssyklus og vår forståelse av kosmos. Den tilbyr også en måte å måle tilstedeværelsen av stjerner i forskjellige aldre i fjerne galakser. Studien ble publisert i tidsskriftet Nature Astronomy.

kilder:

– Studie publisert i Nature Astronomy