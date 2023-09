Forskere spår et fremtidig superkontinent, men New Zealand vil ikke være en del av det

Nyutgitt forskning tyder på at om 250 millioner år vil jordens land igjen danne et superkontinent, og slå sammen de syv kontinentene til en massiv landmasse. Dette superkontinentet er spådd å være sentrert rundt dagens Afrika, med Australia som krasjer inn i Asia og Afrika kolliderer med Europa. Antarktis, Nord-Amerika og Sør-Amerika vil da slutte seg til de andre. Men mens disse landmassene konvergerer, vil New Zealand, også kjent som Aotearoa, forbli utenfor kysten av Australia.

Bevegelsen av tektoniske plater, også kjent som kontinentaldrift, forventes å bringe kontinentene sammen i løpet av de neste 250 millioner årene. Australia er anslått å bevege seg nordover inn i de sørøstasiatiske øykjedene om omtrent 25 millioner år, men på grunn av sin plassering på den australske platen, forventes ikke New Zealand å møte Australia. I stedet vil New Zealand forbli på den australske platens reise nordover.

I løpet av 75 millioner år forventes New Zealand å nå ekvator, omtrent samtidig som Afrika, Asia, Australia og Europa konvergerer for å danne superkontinentet. Etterpå vil New Zealand spore sørover i et saktere tempo og til slutt havne mellom 20 og 30 breddegrader under ekvator.

Imidlertid er livet i fremtidens New Zealand spådd å være langt fra hyggelig. Tilstedeværelsen av superkontinentet i vest vil føre til at Nord- og Sørøyene blir "badet av varme tropiske hav", noe som gjør New Zealand ubeboelig. Dannelsen av superkontinentet forventes å frigjøre klimagasser, inkludert karbondioksid, fra vulkansk aktivitet, noe som fører til en betydelig økning i globale temperaturer.

Ifølge en datamodell kan atmosfæren inneholde nesten 50 % mer karbondioksid om 250 millioner år sammenlignet med i dag. Kombinasjonen av økte drivhusgasser, økt solenergi og fraværet av avkjølende hav ville gjøre superkontinentet ugjestmildt for de fleste livsformer. Nesten halvparten av landmassen ville bli ørken, med temperaturer over 40 grader Celsius i mange områder.

Selv om dette fremtidsscenarioet virker fjernt, fremhever det viktigheten av klimatiltak for å holde planeten i en kjøligere og mer beboelig tilstand. Forskningen tjener som en påminnelse om at opprettholdelse av et gjestfritt klima er avgjørende for overlevelse og velvære til nåværende og fremtidige generasjoner.

Definisjoner:

– Superkontinent: En stor landmasse som består av flere kontinenter knyttet sammen.

– Tektonisk bevegelse/kontinentaldrift: Den gradvise bevegelsen og kollisjonen av jordens tektoniske plater.

– Drivhusgass: En gass som bidrar til drivhuseffekten ved å absorbere infrarød stråling, noe som får jordens temperatur til å stige.

– Mantel: Et lag under jordskorpen som flyter sakte på grunn av planetens varme.

kilder:

– Universitetet i Bristol

- TING