Forskere samler støtte for å bevare autonomien til det nasjonale observatoriet i Athen

Forskere ved National Observatory of Athens (NOA) ber om offentlig støtte for å motsette seg en nylig regjeringsbeslutning som kan kompromittere institusjonens autonomi og uavhengighet. Beslutningen innebærer å overføre NOAs tilsyn til Klimakrise- og sivilbeskyttelsesdepartementet, et grep som har utløst bekymring blant vitenskapsmiljøet.

NOA, som for tiden opererer under generalsekretariatet for forskning og innovasjon (GSRI), mener, sammen med andre uavhengige forskningsbyråer, at det hører hjemme i utviklingsdepartementet. Hovedargumentet mot overføringen ligger i at kun en brøkdel av NOAs forskere besitter den kompetansen som er nødvendig for å bidra til samfunnsoppdraget.

Det planlagte trekket, som er fremsatt i et lovforslag som snart skal legges frem for parlamentarisk avstemning, har også fått kritikk fra rådet for presidenter for forskningssentre og teknologiske byråer. Denne kollektive stemmen motsetter seg «amputering» av NOA fra det nasjonale nettverket av forskningsbyråer, og uttrykker bekymring for at denne beslutningen vil hemme og forstyrre dens generelle funksjonalitet.

I følge NOA-begjæringen setter dette skiftet forskningens fremgang i Hellas i fare, og setter institusjonens utsikter til å sikre konkurransedyktig forskningsfinansiering og oppnå vitenskapelig fortreffelighet i fare. Det viser også en mangel på forståelse og anerkjennelse for de spesifikke operasjonelle og ledelsesmessige kravene til å føre tilsyn med et forskningssenter. Den nødvendige ekspertisen for å håndtere slike saker er konsolidert i GSRI, det eneste tilsynsorganet dedikert til denne oppgaven.

NOA ble opprettet i 1842 og utmerker seg som Hellas' første forskningsinstitusjon etablert etter å ha oppnådd uavhengighet fra osmansk styre. Består av Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), og Geodynamisk Institutt (GI), som spesialiserer seg på jordens indre fysikk og overvåking av overflatedeformasjon, NOA har spilt en sentral rolle i å fremme vitenskapelig utforskning og forståelse.

FAQ

Hvorfor er NOA imot overføring av tilsynet?

NOA motsetter seg overføring av tilsynet til Klimakrise- og sivilbeskyttelsesdepartementet fordi de mener at bare en liten brøkdel av forskerne besitter kompetansen som er relevant for sivilbeskyttelse. De argumenterer for at Utviklingsdepartementets generalsekretariat for forskning og innovasjon (GSRI) er bedre egnet til å føre tilsyn med deres operasjoner.

Hvem andre er imot regjeringens vedtak?

Rådet for presidenter for forskningssentre og teknologiske byråer er også imot den planlagte overføringen. De hevder at å fjerne NOA fra det nasjonale nettverket av forskningsbyråer vil i betydelig grad forstyrre dens funksjon og hindre dens evne til å utføre viktig vitenskapelig arbeid.

Hvilken innvirkning kan denne beslutningen ha på forskning i Hellas?

NOA-begjæringen antyder at denne beslutningen utgjør en trussel mot forskningens fremgang i Hellas generelt. Den argumenterer for at flyttingen kan hemme NOAs evne til å sikre konkurransedyktig forskningsfinansiering og oppnå vitenskapelig fortreffelighet, og dermed sette dets vekst- og fremskritt i fare.

Hva er historien til NOA?

Etablert i 1842 etter at Hellas fikk uavhengighet fra osmansk styre, har NOA utmerkelsen som landets første forskningsinstitusjon. Gjennom årene har det bidratt betydelig til feltene astronomi, astrofysikk, miljøforskning og geodynamikk.