Forskere observerer stabile Hubbard-eksitoner i Mott Insulator

By

Et team av forskere fra California Institute of Technology, ledet av Dr. David Hsieh, har gjort en banebrytende oppdagelse innen fysikk av kondensert materie. De har observert bevis på stabile Hubbard-eksitoner i en fotodopet antiferromagnetisk Mott-isolator. Dette spennende funnet, publisert i Nature Physics, gir ny innsikt i oppførselen til eksitoner i materialer som trosser de konvensjonelle reglene for elektronadferd.

Eksitoner er sammensatte partikler som dukker opp når et elektron og et hull samhandler gjennom elektrostatiske krefter. De finnes vanligvis i halvledermaterialer og har blitt godt studert. Imidlertid endres oppførselen deres når vi kommer inn i riket til Mott-isolatorer. Mott-isolatorer er materialer som tvinger elektroner inn i spesifikke gittersteder på grunn av sterke Coulombiske interaksjoner, og skaper et tydelig båndgap. I Mott-isolatorer kan Hubbard-eksitonen, en ny kvasipartikkel, dukke opp. Eksistensen av stabile Hubbard-eksitoner som kvasipartikler har lenge vært teoretisert, men forble et åpent spørsmål.

Dr. Hsieh og teamet hans var motivert til å studere disse systemene på grunn av deres interesse for materialer med sterkt interagerende elektroner. Mott-isolatorer, med sin unike båndgap og antiferromagnetiske rekkefølge, ga et ideelt miljø for å undersøke Hubbard-eksitoner. Antiferromagnetiske interaksjoner oppstår når naboelektronspinn justeres i motsatte retninger, noe som resulterer i en magnetisk rekkefølge i materialet.

Å oppdage og forstå Hubbard-eksitoner er utfordrende på grunn av det komplekse samspillet mellom elektroniske interaksjoner, antiferromagnetisk orden og den kortvarige naturen til disse eksitonene. Imidlertid utviklet teamet et eksperimentelt oppsett ved å bruke Mott-isolatoren Sr2IrO4 og terahertz-spektroskopi for å fange den forbigående responsen til materialet i sanntid. Resultatene viste et karakteristisk fingeravtrykk som bekreftet eksistensen av en eksitonisk væske fra Hubbard i Sr2IrO4.

Oppdagelsen av stabile Hubbard-eksitoner i Mott-isolatorer har åpnet for nye muligheter for både grunnleggende forståelse og praktiske anvendelser. Fremtidig forskning kan fokusere på å forstå bindingsmekanismene til Hubbard-eksitoner, deres interaksjoner med forskjellige magnetiske tilstander og deres potensielle teknologiske anvendelser. Denne banebrytende studien markerer et betydelig fremskritt i vår forståelse av eksitoner og deres oppførsel i komplekse materialer.

kilder:

– Originalartikkel: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)